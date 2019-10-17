台积电2019年资本支出将介于140到150亿美元，创下新高

10月17日下午消息，据台湾地区《经济日报》报道，台积电今日召开法说会，展望第四季度，预计合并营收介于102~103亿美元，可望续创新高。同时，台积电今年的资本支出也将上调，预计介于140~150亿美元，而原先预计为超过110亿美元，上调幅度约27.27~36.36%，创下新高纪录。

今年第三季度，台积电营运表现亮眼，净营收为93.96亿美元，市场预期为91.79亿美元。归属于母公司股东的净利润为32.41美元，市场预期为31.04亿美元，去年同期为29.03亿美元。

整个前三季度，台积电净营收为242.38亿美元，同比增长1.5%；归属于母公司股东的净利润为73.81亿美元，同比减少8.7%。

第三季度，台积电7纳米制程出货占第三季度晶圆销售金额的27%；10纳米制程出货占全季晶圆销售金额2%；16纳米制程出货占全季晶圆销售金额的22%；总体来看，先进制程（包含16纳米及更先进制程）的营收达全季晶圆销售金额的51%。

台积电财务长暨发言人黄仁昭表示，第三季度营收受惠于客户采用领先业界的7纳米制程，推出其高端智能手机新产品及高效能运算应用的新产品。预期在高端智能手机、5G的初始布建、及高效能运算应用相关产品的驱动下，客户对于7纳米制程的需求将持续强劲。

根据对当前业务状况的评估，台积电今年提出第四季度的业绩展望，预计第四季度营收约新台币3121.2~3151.8亿元，可望续创单月及单季营收新高。

如果以30.6元兑1美元汇率计算，合并营收预计介于102~103亿美元之间，环比增长8.5~9.57%；毛利率预计介于48~50%之间；营业利润率预计介于37~39%之间。

至于法人关注的资本支出部分，台积电也释出正面信息，预计今年资本支出将介于140~150亿美元，而此前预计为超过110亿美元，上调幅度约27.27~36.36%，刷新历史纪录。