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山寨维修店泛滥，华为详解：如何识别官方售后服务中心？

2019-10-18 16:31:00来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月18日消息 今日，华为服务官方表示，目前有许多山寨店门头使用华为商标，店内甚至放置假冒授权牌，让难辨真假的消费者蒙受损失。

华为服务表示，其正积极收集存在侵权、售假的山寨店，配合各地执法部门，针对数百家山寨维修店开展维权行动。此外，华为服务还对“如何识别官方授权维修店”作出详解。

有华为商标，不一定就是官方维修店

山寨维修店声称使用华为原厂配件维修，实际上维修物料多为假冒产品。消费者更换假冒配件后，会给产品后续使用带来隐患。

▲执法人员检查北京某山寨维修店 |图源：华为服务

官方渠道查询华为官方客户服务中心

当用户到达服务中心时，可先通过华为官方渠道查询确认。

• 华为官网-华为售后维修点查询：点此进入

• 服务App：用户打开手机上的服务App，点击服务中心查询即可。

▲服务App |图源：华为服务

• 消费者还可拨打华为客服热线4008308300，由客服人员帮助确认。

查看店面形象、服务授权牌等

华为官方客户服务中心门头、背景墙，都有规范统一的华为或荣耀logo标识，不会出现第三方品牌。

服务中心内，悬挂有不锈钢材质的服务授权牌，扫描授权牌上的二维码，可以快速跳转到华为官网页面验证信息。

▲服务授权牌 |图源：华为服务

此外，服务中心会向消费者提供A4或A5规格的机打纸质服务报告单。报告单上有华为logo水印和条形码。而山寨维修店的手写工单、针式打印工单，很容易辨别。

▲华为终端服务报告 |图源：华为服务

验证收费内容及服务进度

华为服务表示，对于保修期内非人为损坏的产品，华为官方客户服务中心不会收取任何费用。保外维修仅收取人工费和物料费，且收费标准全国统一。消费者可通过服务App或华为官网查看实时服务进度。而山寨维修店的维修过程，不会在官方“服务进度”查询结果页中显示。

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关键词：华为

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