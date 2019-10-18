8848手机M6 5G发布：预先搭载骁龙865，6400万像素镜头，最高1亿像素照片

10月18日下午消息，奢华手机品牌8848在北京召开5G品牌战略发布会，分享了未来产品的发展规划，并预告5G新品将搭载高通最新一代旗舰平台，配备最高输出1亿像素照片。而现在购买M5手机的用户未来可通过“5G零距离”计划，保值换5G手机。

8848的发布会和其他品牌不太一样，开场一段优雅的大提演奏，奠定了整场发布会甚至产品的基调。今年是8848手机成立第五年，8848钛金手机总裁周佳表示，今天这场发布会不仅要推出新品，还要和大家聊聊5G时代8848钛金手机手机的战略。

周佳表示，很多手机都在学习苹果，8848想学习的是苹果的神，而不是形。他表示希望像苹果那样在平淡的手机行业中做一些与众不同的东西，这就是8848手机的初心。周佳相信未来智能手机也会像时装一样，具备工具以外更多的价值。

另外，8848品牌代言人、万科集团创始人王石来到发布会现场，和大家分享了“离经叛道”的经历，同时也是为8848钛金手机站台。

接下来周佳从科技、艺术、人文三个方面讲述8848手机定义的奢华手机。周佳表示，过去8848走过一些弯路，觉得他们的目标人群不在意处理器、运存这些参数。但后来他们才发现这用户也是需要强大的性能的，所以奢华手机也要有科技属性。而在艺术方面，8848将产品分为两类，一类追求与众不同的设计风格，另一类则选择稀有材质，用奢华的设计语言来诠释。

人文方面，8848推出了私人助理服务，帮助用户处理琐事。这些私人助理是真人而不是人工智能，周佳认为冷冰冰的机器始终不能带给人们优质的服务，所以8848花了大量人力，用最“笨”方法来做这件事。

综上，在8848看来，奢华手机就需要旗舰科技、极致匠心和贴心的服务。

之后，周佳公布了8848最新产品M6的新特性：高通最新一代旗舰平台（或称骁龙865）、最高输出1亿像素照片（新浪手机向官方确认，新机搭载6400万像素镜头，合成1亿像素照片）、最高12GB+1TB存储和6.01英寸AMOLED屏幕。单从参数上看，这些可以算得上是顶级配置了。

不过新机还需要再等待几个月的时间，因为高通最新的5G平台还没有发布。不过8848提出了一个过渡方案：于近日开启“5G零距离”计划，即现在购买M5手机，在2020年一季度5G新品上市后，可按购买价格原价保值换购新品。