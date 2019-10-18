小米MIUI 11稳定版正式发布，详解7项重要升级内容

今天小米官方表示，MIUI 11稳定版已陆续开始推送至各个机型。MIUI 11在设计的完整性和效率革新上都有巨大提升，被誉为MIUI史上最好最快的一次升级。现在官方带来了MIUI 11最受好评的7项升级。

1

息屏显示

在手机工业设计愈趋一致的时代，MIUI在息屏显示下了苦工，就是为了满足用户个性化的需求。MIUI 11全新万象息屏，从体现光线之美的百变万花筒，到表达数理韵律的波点表盘，原本静止的图案都在息屏上绽放，精致得如同艺术品，除此之外，你更可以自定义文字。值得一提的是，万花筒的每次生成，都由程序动态调整，即便是用同一个图案，也能给你持续惊喜。

2

MIUI动态自然音效体系

为什么手机上的音乐播放硬件越来越好，但所有手机都被调为静音状态，只能发出千篇一律的、无聊的嗡嗡声？因为音效设计的懒惰、粗暴。

从MIUI 10开始重新被设计的自然音效，到MIUI 11终于成为一个完整的体系，元素动态闹铃，一周七天不同元素，宿鸟流莺通知音，让通知变成虫鸣鸟唱。这次升级也得到了设计业界的认可，MIUI动态自然音效体系和MIUI动态字体系统一起，获得2019年红点奖，开创了手机系统设计获得国际专业设计奖的先河。

3

MIUI动态字体系统

全球首家动态字体系统。文字粗细无级调节，每个人都可以找到合适的字重。智能加粗还会根据内容层级和重要性予以文字不同程度加粗，给你极致阅读体验。

4

亲情守护和儿童空间

在亲情守护这个模块，家长可以规定各个应用的使用时间，甚至微信小程序的使用时间，可以便利地和孩子建立使用手机的规则。同时，安全围栏、运动轨迹等功能更可以防止老年人、儿童走失，时刻保护你的家人。

MIUI 11全新推出的儿童空间，提供优质的早教内容，致力于为孩子创造一个充满乐趣的世界。有了儿童空间，孩子可以无拘无束地使用小米手机。

5

全能投屏

真的什么都能投MIUI专业文档投屏，手机就是你的翻页器、提词器和激光笔，是你职场的贴身利器。忘掉各种转接头，MIUI全能投屏支持超过300款电视，文档、视频、游戏、应用，均可轻松投屏。

6

Mi Go智能出行

你的贴心出行助手，从机票、火车票出票开始，MIUI就为你关注全程所需：了解当地天气、查看目的地攻略、境外流量购买、汇率查询、联系当地使领馆等，堪称一站式服务。

7

小米主题全面免费

MIUI开创了手机个性主题时代，如今又开启手机主题全免费时代。全免后，MIUI将通过广告分成回馈开发者，仍将推出更多优质主题。初心不改、品质不变。

首批MIUI 11稳定版已正式推送，支持十二款小米机型升级。具体包括：小米9SE、小米MIX3、小米MIX2S、小米8、小米8青春版、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹版、小米8SE、小米Max 3、Redmi K20、Redmi Note 7 Pro、Redmi 7等十二款机型。

目前除了上述十二款机型，小米9、Redmi K20 Pro等热门机型的MIUI 11系统也正在基于Android 10做最后的适配测试，工程师正在加班加点，敬请大家耐心等待。

你可以通过在线升级（OTA）方法，接收官方升级消息推送，或者从「设置-我的设备-MIUI版本」检测升级，支持从MIUI 8、MIUI 9、MIUI 10稳定版直接升级到MIUI 11。