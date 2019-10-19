5G还能帮助炼钢：鞍钢集团已经用上了

10月19日消息在今日举行的“2019工业互联网全球峰会”上，鞍钢信息产业集团公司总经理于洋、中兴通讯副总裁刘金龙、辽宁移动副总经理王晓明共同发布了全球首个5G+智慧钢铁企业商业产品方案。

该方案包括设备的生命周期管理系统、缺陷检测系统、机器视觉安全管理系统、设备远程操控系统等，目前在鞍钢集团已全面应用。

用5G推动钢铁行业发展并不奇怪，毕竟5G的主要目标就是垂直行业市场。工业和信息化部部长苗圩日前在国新办发布会上就表示，未来5G应用场景的80%会在工业互联网。而钢铁行业是最基础的工业之一，对国家工业发展的价值不言而喻。

事实上，在工业4.0趋势下，工业制造领域面临生产数字化改造、产品与服务数字化效率提升的迫切需求，更多的物联、更智能的图像识别和自动化操作控制成为市场刚需。如何用5G技术赋能工业互联网，对运营商、设备商、行业厂商来说都是挑战。

钢铁行业作为复杂流程工业的典型代表，对网络的可靠性和稳定性有极高的要求，生产环境存在着高温、粉尘、腐蚀、电磁干扰等复杂、恶劣的情况。研究5G在钢铁行业的应用，对5G在制造业的推广具有重要意义。

鞍钢、中兴、辽宁移动联合，共创钢铁行业三大5G应用

今年6月，鞍钢集团选择了中兴通讯和辽宁移动作为合作伙伴，率先将5G技术引入钢铁行业。鞍钢集团的诉求点主要有三个：提高生产效率，降低生产成本，保障人员安全。而三方合作开发的解决方案，融合了5G、AI、云计算、大数据、边缘计算等技术，并成功应用在产线上。

其一，基于5G能力研发的5G+电机全生命周期管控系统，通过采集器内置的5G模组将电机运行数据上传至云平台判断并预测电机故障，将电机故障的处理由事后补救变为事前预防，提高了设备运行效率。

据悉，鞍钢热轧厂1780产线400台轨道电机通过震动传感器、温度传感器和电流传感器采集汇总数据，通过采集器内置的5G模组传输到工程师站，工程师站通过5G网络上传至云平台，在云平台上分析、判断并预测电机故障状态，将事后补救变为事前预防，减少维护人员的劳动强度，提高设备运行效率。据了解，中兴在5G模组应用方面，已经在5G远程控制、工业网关、5G高清摄像头等多个领域和数十家行业合作伙伴达成合作。

其二，5G+机器视觉带钢表面检测系统，是国内首家基于5G+云平台的自研视觉带钢表面检测系统。现有检测系统为国外厂商单机表检系统，设备投入大、维护成本高，缺陷库无法共享导致缺陷检测结果不全面，缺陷识别率低。据中兴专家介绍，利用5G网络的大带宽的特性，在带钢高速生产条件下，实时拍摄表面图像并实时上传至MEC边缘云平台与缺陷库进行分析比对，提高识别率和产出率。

其三，5G+机器视觉皮带通廊安全系统，在炼焦总长皮带通廊处部署摄像监控系统，覆盖皮带头/尾部、皮带通廊出入口、皮带作业重点区域。通过5G网络将监控视频与云端视频分析平台进行对接，同时与皮带机自动控制系统结合，根据分析结果实现皮带急停、联锁等处理，实现皮带机系统远程自动监控及处理，保障皮带机运行期间的安全、稳定、高效。

5G目前还在商用初期，但我们可以看到，鞍钢集团、中兴通讯、辽宁移动合作的5G+智慧钢铁项目，一方面打造了电机全生命周期管理的应用典范，验证5G切片、边缘计算技术等场景在工业行业内的应用；另一方面也通过将5G规模融入制造业，并形成了完整的商业方案，未来可以在冶金等工业领域推广，对5G进入垂直行业具有重要推动价值。

业界普遍认为，从长远看来，5G更多的价值在于与各行各业的结合。除了在工业领域的进展，中兴还联合行业伙伴在大视频、车联网、媒体、能源、公共安全、医疗、教育、生态环保、交通等行业领域形成超过30个5G+系列解决方案并成功实践50多个示范项目，与超过300个行业客户建立战略合作，合力部署5G应用，与超过200家行业领先的产品提供商达成合作，推出面向不同行业基于5G的解决方案。