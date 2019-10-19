近一两年，随着互联网、文娱行业的退潮，王思聪的投资事业开启“水逆”之路。

自今年3月王思聪一手创办的熊猫直播宣告关闭之后，今年7月，其香蕉计划也遭股权冻结，如今，天眼查数据显示，王思聪100%持股的普思资本也遭遇了股权冻结。

但据律师分析，此次股权冻结并不会对普思资本的正常业务造成影响。

• 质押在先，冻结在后，股权冻结“冻”不住王思聪

天眼查数据显示，由王思聪担任董事长并100%持股的北京普思投资有限公司的股权遭到上海市宝山区人民法院冻结，冻结期为三年，自2019年10月15日起到2022年10月14日。

湖南博言律师事务所邓荟君律师向记者解释，在发生以下两种情况时，法院会冻结股权：

一是债权人对债务人提起诉讼前或者诉讼中，为防止债务人转让其持有的股权导致将来判决难以执行，而申请人民法院对股权采取保全措施；

二是法院最终判决债务人承担给付责任而债务人未给付，债权人申请人民法院强制执行，人民法院据此冻结债务人的股权以处置偿债。

“从案号来看，这很可能属于诉讼财产保全，”邓荟君律师告诉记者，“可能是王思聪与他人发生纠纷，也可能是他为第三人提供了担保，他人为了保障权益，而向法院申请了财产保全。”

但此次股权冻结并不会对普思资本的正常经营造成影响。北京大成律师事务所朱宝律师对记者表示，“股权冻结期间，公司业务可以正常进行，即使诉讼失败时，法院强制执行对法律层面公司营运也没有影响，如果被冻结的股份数额是100%，王思聪只需要退出公司。”

另外，在法律中，还有“股权质押在先，财产保全在后”的规则。

天眼查数据显示，2019年4月26日至2015年5月10日，王思聪及普思资本曾三次将普思投资的股权出质给大连万达集团。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百零八条第二款：对人民法院查封、扣押、冻结的财产有优先权、担保物权的债权人，可以直接申请参与分配，主张优先受偿权。

“这意味着，大连万达集团对普思资本的股权享有优先分配权。除非是质押权无效，且对方胜诉，保全才可以实际执行。”朱宝告诉记者。

• 王思聪的投资版图，从互联网科技到殡葬、园林，从5亿到50亿

普思资本成立于2009年。

2009年，王健林在一次对外接受采访时透露，因王思聪不愿介入万达的管理，所以给了他“5亿元零花钱任其折腾”，由此王思聪成立了普思投资。普思资本的英文名“Prometheus”，取自希腊语"Προμηθε?ς"，意为“先见之明”。

但实际上王思聪可动用的资金远不止5亿。

普思资本首席运营官何志坚曾对外透露：“5亿只是个最初的概念，其实普思有个资金池，每年都会2亿左右的钱打进来，而且从来不会抽走，资金可以循环利用，只会越来越多。”

据公司官网，普思资本目前投资规模已超过30亿元，投资团队有7人，投资方向是“符合国家产业政策、能有效推动社会进步、上市预期明确的高成长性的未上市企业，或存在并购价值和管理提升空间的中小企业。”

在投资领域上，普思资本一直较为外界所熟知的是互联网科技、文娱、文创领域，但实际上，王思聪的投资范围涉及大健康、高端制造业、新材料、消费品、餐饮等多个行业，甚至还涉及殡葬、园林产业。

在互联网科技领域，普思资本投资了360、人人车、大众点评、闪送等明星项目。

在文娱领域，王思聪于2015年一手创办了香蕉文化公司，涉及电子游戏、音乐、演出经纪及体育文化等行业，2015年9月，迎着游戏直播的风口，王思聪上线了熊猫直播。香蕉文化、熊猫直播与iG俱乐部一起，构筑起王思聪的泛娱乐帝国。

此外，官网显示，普思资本是国内殡葬业领军企业福寿园集团的基石/锚定投资者之一，同时也投资了国内领先的园林绿化企业棕榈园林。

2015-2018年间，是互联网科技、文娱行业蓬勃发展的时期，在此期间，王思聪的不少项目回报颇丰，5亿“零花钱”起步的王思聪个人财富逐渐上涨，据“2018胡润80后财富继承富豪榜”，王思聪当时的身价达到50亿。

• 王思聪文娱帝国崩塌，涉足科创板

然而，近一两年，随着互联网、文娱等行业退潮，王思聪的投资项目也频频受挫。

2019年3月30日，熊猫直播官网发布公告，宣布熊猫直播关站。天眼查数据显示，今年7月1日和8月2日，熊猫互娱被法院两次列为失信被执行人。

下半年以来，王思聪亲手创办的上海香蕉计划娱乐文化有限公司旗下多家公司股权陆续遭到司法冻结，天眼查信息显示，被冻结的股权价值超过7000万元。

今年7月15日，王思聪持股80%的上海水晶荔枝娱乐文化有限公司也遭遇股权冻结，这部分股权价值800万元。

熊猫直播、香蕉计划、水晶荔枝娱乐的接连受挫，也意味着王思聪苦心构建起的文娱帝国摇摇欲坠。

但普思资本最著名的投资失败案例当属乐视体育。

在乐视体育2015年5月完成的8亿元A轮融资中，普思资本进行了投资并持有其3.96%的股份。然而，2018年11月，普思资本向北京仲裁委员会请求，裁决乐视体育赔偿经济损失9785.16万元。

普思资本在《仲裁申请书》中称，乐视体育在未经董事会或股东会同意的情况下，擅自向其关联方乐视控股出借了40多亿元的资金，导致乐视体育的正常经营活动受到严重影响。北京普思的投资权益遭受损失。

但这一损失似乎难以得到赔偿。天眼查数据显示，2019年5月20日，乐视体育已被吊销营业执照。

文娱帝国崩塌，但两家科创板已受理企业中出现了王思聪的身影。天眼查显示，普思资本间接持股安翰科技，直接持股广东紫晶存储公司。

安翰科技成立于2009年，是一家专门研发消化道内镜机器人的公司。天眼查数据显示，宁波朗盛是安翰科技的股东之一，而普思资本为宁波朗盛的股东之一。但自递交招股书之后，安翰科技身陷造假传闻，上交所曾中止其首发上市审核。

另一家广东紫晶存储公司的主营是面向企业市场销售光存储设备。公司的股东名单显示，普思资本持股4.93%，是该公司的第四大股东。在紫晶存储2017年定向增发的1.64亿人民币中，普思资本贡献了5000万人民币。

从传统产业到互联网科技，再到科创板，王思聪及普思资本的投资之路还远未结束。