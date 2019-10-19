《和平精英》淘汰回放系统将至，移动中能使用药品，UZI还可装配瞄具

IT之家10月19日消息 今日，《和平精英》官方带来了全新版本的爆料。新版本将上线淘汰回放系统（暂时只开放部分机型），并可在移动中使用药品、为UZI装瞄具，轿车和吉普车也迎来了外观大升级。

移动中可使用药品

玩家可以在移动过程中使用药品，药品包括：急救包、止痛药、能量饮料、绷带、全能医疗箱、肾上腺素，使用过程中移动速度会下降。

此外，当玩家使用绷带时，可自动连续使用，直至恢复到一定的健康值，玩家也可以主动取消。

同时，玩家在行驶的载具中也可以使用能量饮料、急救包、肾上腺素、绷带，但是载具碰到障碍物会打断吃药过程。

UZI冲锋枪可装配瞄具

新版本中，UZI冲锋枪迎来一次“史诗级的进化”，新增了上部导轨，可支持装配瞄具：红点瞄准镜和全息瞄准镜。

经典载具外观升级

在这一次更新中，轿车和吉普车外观也迎来大升级。游戏中三种类型的吉普车和轿车在整体外观均进行了更写实的还原，车头灯、前保护杠、后视镜等细节相对以往要更加丰富。

淘汰回放系统上线

淘汰回放系统仅在经典模式和娱乐模式开启，目前仅在部分机型中开放。

玩家可在基础设置里开启淘汰回放系统（暂时只开放部分机型），当我方队伍全部被淘汰后，在结算界面可以查看自己被淘汰前的视频片段。