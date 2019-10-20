最受期待的功能之一：索尼PS5或可直接运行老款PS主机游戏

根据此前索尼官方公布的消息，新一代游戏主机PlayStation 5将在2020年底正式上市，该机将在外观和硬件等方面进行巨大的改变和升级。虽然比此前爆料的时间稍晚一些，但总归是给期待该产品已久的用户一个明确的目标，而近期关于该机的爆料也是越来越密集。现在有最新消息，近日有国外知名爆料人透露称该机将可直接在本地运行老款PS主机游戏。

根据PS主机知名爆料人PSErebus透露称，全新的索尼PS5主机有望直接本地运行PS、PS2、PS3、PS4的游戏光盘。如果该爆料属实的话，那么这对那些旧型号的PS主机游戏玩家无疑是巨大的好消息，此前索尼在这方面就曾因较差的兼容性而广受诟病，无数用户也期待着索尼新一代主机PS5能在这方面有突破性的进展。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼PlayStation 5系列主机将提供基本款和Pro版两个版本，以此满足更广泛用户的需求。该机将采用十分抢眼的“深V”外观造型，机身两侧分布有众多散热开孔，极具科幻感。硬件上该机将支持8K分辨率画面输出，搭载AMD Zen 2架构8核CPU，并采用基于AMD Radeon Navi系列的定制GPU。配备24GB Gddr6 + 4GB ddr4内存，内置2TB SSD高速固态硬盘，使PS5在加载复杂场景时的速度比PS4 Pro快十倍。此外该机还支持光线追踪、3D音效等，待机功耗也将从PS4的8.5W降低至0.5W左右。

据悉，索尼PS5将于2020年年底推出，预估定价约为499美元，约合人民币3350元。更多详细信息，我们拭目以待。