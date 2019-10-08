索尼正式宣布PS5，将搭载新型手柄：真实触觉和自适应触发器

IT之家10月8日消息 索尼官方在Twitter上回应PS5相关传闻时表示，下一代游戏机PlayStation 5将于2020年年末发售。现在索尼也在博客中正式确认了这一消息。

索尼表示，下一代游戏机将称为PlayStation 5，将在2020年假期前发布。还有更多令人感到非常兴奋的东西–PlayStation 5随附的新手柄预览。索尼表示，下一代主机的目标之一是加深玩家在玩游戏时的沉浸感，新控制手柄带来了重新想象的触摸感。

PlayStation 5的新控制器有两项关键性创新。首先，采用了触觉反馈来替代自第五代游戏机以来在控制器中出现的“rumble”技术。借助触觉，你可以真正感受到更广泛的反馈，因此撞上赛车的墙壁与在足球场上铲球相比感觉非常不同。在草地上穿行或在泥泞中穿行时，你甚至可以感觉到各种纹理。

第二个创新是称为自适应触发器的内容，它已被并入到触发器按钮（L2/R2）中。开发人员可以对触发器的阻力进行编程，以使你感受到绘制弓箭或在崎岖的地形上加速越野车的触觉。结合触觉，可以产生强大的体验，更好地模拟各种动作。游戏创作者已经开始使用新版控制器的早期版本，索尼表示，已经迫不及待想知道开发者的想象力创造了。

目前，索尼还未分享PS5的更多游戏阵营，不过确认PS4上将继续拥有大量的重磅炸弹体验，包括《死亡搁浅》、《最后生还者2》和《对马岛之鬼》。