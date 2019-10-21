乌镇手记：碧波廊上凝思论道，桂花香里偶遇大佬

又是一年世界互联网大会，乌镇仿佛一如往昔，又的确有些许不同。

不变的是风景——时间在这里走得很慢，十月晚风轻柔，空气里是馥郁的桂花香。廊上桥头，碧波轻舟，我们在石板路上和换下红衣披上西装的周鸿祎打了个照面，也在夜晚老街的十字路口偶遇过打扮休闲的马云，双手插兜。

变化的是趋势——时间在这里过得很快，每一场论坛都是信息量的增加。台上切磋，会后采访，我们在咖啡馆里和张朝阳聊了聊何时回到互联网中心，也同半路入镜的丁磊讨论了最有可能成为未来第二条增长赛道的——教育。

这是乌镇和世界互联网大会共同走过的第六年，开幕首日，话筒传递，键盘敲击，快门咔嚓，步履不停。5G、AI、供给侧、产业互联网......聚光灯亮起，让我们一起进入“乌镇时间”。

他们说

一场开幕式，九个平行论坛，观点的碰撞开始了。

在聚集几十位互联网企业家的企业家高峰论坛上，“数字经济”是关键词之一。李彦宏提到了产业智能化的生命力——源于和实体经济的紧密合作；杨元庆感慨于我国数字经济正在进入高速发展阶段——5G将给产业互联网基础架构带来巨变；王兴再谈供给侧数字化——任重道远，是机遇的同时也是挑战；沈南鹏指出数字经济发展的两大趋势——全球化和全领域渗透......

在关注青少年成长的网上未成年人保护和生态治理论坛上，“青少年模式”“绿色网络空间”的提及率颇高。腾讯公司首席运营官任宇昕直言，未成年人保护是腾讯发展的生命线；知乎创始人兼CEO周源强调，迈过青春期的中国互联网行业，需要承担起应有的社会责任；小红书创始人瞿芳认为，任何一个平台都要有价值观，进而做出正向引导；还有尽管环节在最后但全程备受关注的上海戏剧学院文艺工作者胡歌，他告诉粉丝网络追星要理智，还说自己是知乎和喜马拉雅的用户......

5G依然是关注焦点——中国工程院院士倪光南表示，随着5G时代的到来，在更高的技术设施上，新的互联网服务企业可能会涌现，传统企业也许会更进一步；雷军则在5G信号覆盖的乌镇掏出手机，现场测试网速，当然，这件事我们今天也干了，毕竟新浪5G可是专业的。

创业者仍旧是讨论的中心——创业存在很多门槛？张朝阳觉得随着企业做大，管理者不在一线，对用户需求的体会、对产品的热爱和以及做到极致的精神可能会丧失，这便给了后起之秀一些机会。丁磊认为每个阶段互联网创业的环境存在差异，不同的阶段总是有不同的机会存在，而这一代创业者更加激进，速度也更加快。姚劲波和丁磊有相同感受，他说，如果自己在今天创业，可能未必做到现在这样，因为对创业者的要求更高也更多了。

我们看

会场里是你来我往，闪光灯与麦克风，会场外同样是长枪短炮，人群簇拥。我们在10月19日抵达乌镇，这也是大多数参会者们入驻的日子。景区游客中心的安检闸机外，是蹲守拍摄和采访的媒体，景区游客中心的安检闸机内，是蹲守拍摄和采访的媒体，景区游客中心和互联网大佬并行过安检闸机的，还是蹲守拍摄和采访的媒体。飞奔是常态，举麦标是常态，被踩到也是常态——尤其是面对李彦宏、张朝阳、丁磊这样的“流量”，一个全程保持帅气微笑，一个自认“我也是网红”，还有一个安检过后把包落在了安检口，是谁，请对号入座。

不能不提的还有偶遇，我们只是在景区里多转了一大圈，居然就碰见了踱步的马云。有路人，在他们一行人走过后兴奋地叫道：“我要让他帮我清空购物车！”没错，卸任之后，购物车依然有阴影。

以及刚刚提到的胡歌，他从会场去休息室短短几步路，“谋杀”手机无数。我们两天见了他三次——意外的安检偶遇，意外的等游览车偶遇，正常的论坛相遇。那么，第二天又会见到谁呢？

“一带一路”互联网国际合作论坛、产业数字化论坛、“网络文化与青年”论坛、媒体融合论坛上将会出现网易丁磊、滴滴程维、爱奇艺龚宇、快手宿华等人的身影。而代表未来科技创新趋势的人工智能论坛和5G论坛上，我们将看到中国工程院院士邬贺铨、搜狐张朝阳、荣耀赵明、百度王海峰等人的观点。他们的同台将迸发怎样的火花？这一切，乌镇都知道。