这场乌镇互联网饕餮盛宴，大佬们都说了啥？

第六届世界互联网大会将于10月20日-22日在浙江乌镇召开。本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，为各方提供碰撞思想、营造共识、携手合作的平台，共同构建网络空间命运共同体。

5G、AI、供给侧、产业互联网……又是一年互联网大会，这次大会嘉宾阵容不仅囊括了马云、李彦宏、雷军等国内互联网巨头，还邀请了谷歌、微软等全球高管、诺贝尔奖获得者前来参会。不变的是风景，变化的是趋势，众大佬齐聚乌镇共同探讨互联网行业的领先成果和思想。

以下是猎云网对部分发言的整理汇总。

阿里巴巴张勇：数字化时代催生全新商业文明

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在10月20日乌镇世界互联网大会开幕式致辞中提出，数字化时代的商业发展催生了新商业文明。新商业文明以人为本、合作共赢、开放共享，为每个人、为全社会创造价值和效益。

张勇说：“数字化时代的新商业文明，本质是要回到人本身，从关注流量、关注交易量，到关注客户、关注消费者，关注一个个具体的人，关注全社会的效益。”

数字化时代的新商业文明是以合作为基石的发展新模式。张勇说：“传统竞争是此消彼长、非此即彼的零和博弈，数字化时代的竞争正在向正和博弈、共赢发展、增量发展的大趋势上演进。”

他说，阿里巴巴积极创造生态，既帮助成千上万的中小企业发展，也鼓励支持新的独角兽、小巨人的发展，让大树下面既能长小草，同时也让更多的小草能长成参天大树。阿里巴巴在服务千万级中小企业的同时，也孵化适合中小企业成长的互联网土壤。

本届世界互联网大会的主题是“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。张勇也分享了自己对开放合作的思考：“在数字时代，人类前所未有地因为大数据的流动而结合在一起，全球市场你中有我、我中有你，谁也无法独自置身事外、独立发展市场。点状、树状的合作将全面走向网状合作，这是我们看到的发展特征和共识。”

腾讯任宇昕：互联网企业不但要善用技术，还要成为汇集产业力量的“连接器”

第六届世界互联网大会，腾讯公司首席运营官任宇昕出席了本次论坛，并在开幕式上发表了题为《共筑未成年人保护生态，创造数字社会美好未来》的致辞。

据任宇昕介绍，随着我国未成年人互联网普及率达到93.7%，未成年人的网络安全和生态治理日益成为全社会关注的焦点问题，互联网行业要有强烈的责任感和保护意识，积极做好网络生态的治理工作，为未成年人构建安全健康的网络环境，同时也要用发展的眼光，处理好互联网和未成年人之间的关系，让科技真正为年轻一代所用，助力他们的成长。

任宇昕表示，作为一家以互联网为基础的科技和文化公司，腾讯希望成为各行各业的“数字化助手”，从消费互联网和产业互联网两个维度，为社会创造价值，并始终高度重视网络生态治理工作，尤其是对未成年人的保护，将此视为企业发展的生命线，哪怕一些举措和业务盈利有冲突，也要坚决做该做的事，而且要做彻底、做扎实、真正解决问题。

李彦宏：人工智能不会毁灭人类，反而会让人们获得“永生”

10月20日开幕的第六届世界互联网大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在演讲中提到，未来，每一个普通人都可以做到精神永存、灵魂永存。

针对“未来搜索会不会不重要了”这一讨论，他也现场回应称：“未来搜索形式会不断发生变化，但是它的市场规模之大恐怕会远超很多人的想象。”

“未来20年人们对手机的依赖程度将逐步降低”

李彦宏表示，数字经济在经历了从PC的发明和普及，到PC互联网，再到移动互联网，今天已经进入了以人工智能为核心驱动力的智能经济新阶段，“如果说过去20年是人们对手机的依赖程度逐步提升的20年，那么未来20年就是人们对手机依赖程度逐步降低的20年。”

李彦宏认为，在人工智能的驱动下，人机交互方式将会发生变革。在智能经济时代，智能终端会远远超越手机的范围，包括智能音箱、各种可穿戴设备、无处不在的智能传感器等等，应用与服务的形态也会发生相应变化，人们将以更加自然的方式和机器、和工具进行交流。

另外他以搜索来举例，称未来搜索形式会不断发生变化，但是它的市场规模之大恐怕会远超很多人的想象！”

李彦宏称自己是一个人工智能的乐观主义者，“对于人工智能的未来，悲观主义者和乐观主义者一样多，不少的业界大咖会担心人工智能会毁灭人类。但我的观点恰恰相反，人工智能不仅不会毁灭人类，反而会让人们获得‘永生’。”他表示，每一个人说的每一句话、干的每一件事，甚至记忆、情感、意识等，都可以数字化地存储，放在网盘或其他云端，思维方式可以被机器学习出来，遇到新问题，通过技术进行现实还原，就可以与后人进行跨越时空的对话。

“过去我们在讲伟人的时候说他的肉体可能消失了，但是他的精神会永存。未来，我们每一个普通人都可以做到精神永存、灵魂永存。”李彦宏说，“我是一个人工智能的乐观主义者。我相信人工智能的发展，是一个属于全世界、属于全人类的机会，人工智能必将让我们的生活越来越美好！”

周鸿祎：新技术是把双刃剑，需要各家企业通力合作

周鸿祎认为互联网是上天给中国的一个大礼物。国家为互联网提供了很好的发展环境，，在政策层面给到了较为宽松的产业支持，相较于其他产业来说，互联网的发展速度位居前列。此外，中国巨大的人口红利对于互联网的发展至关重要，这促成了互联网如今的发展。中国互联网已经形成了新的价值观和思维模式。

周鸿祎指出，中国造就了互联网产业，互联网产业也改变了中国，改变了人们的生活方式。中国借助互联网，实现了弯道超车。

同时他提到，新技术是一把双刃剑，将会产生很多安全挑战，并且网络安全问题不是靠一家公司就能解决的。“如果没有安全的保障，数字化越快，后果不堪设想。”网络安全厂商必须要合作。

周鸿祎还特别强调了人才对于网络安全的意义，他表示人才是网络安全最为重要的竞争要素，360也正在和很多高校合作，在今年会推出相应的网络安全培训计划。

美团王兴：产业互联网充满机会，供给侧数字化需进行很多年

美团创始人兼CEO王兴表示，供给侧数字化是一个比需求侧数字化更任重道远的事情，代表巨大的机遇，同时也是很大的挑战。在去年的第五届世界互联网大会上，王兴就曾分析称，过去20年，需求侧的数字化逐渐完成了，但供给侧的数字化才刚刚开始。

王兴还提到了产业互联网。他认为，机会是大把的，做这件事要“不忘初心，牢记使命”。在他看来，社会的需要就是企业的机会，这里有两大方向，一是做一个通用技术，各行各业在任何方面都要用，例如5G；另一种是聚焦某一个行业，把各种问题和需求利用技术集成解决。就美团而言，王兴称，更多地是后一种做法，因为吃是美团的核心。

王兴最后强调，打铁还需自身硬，美团想助力其他商户、为建设数字中国做贡献，首先要把自身公司内部运作进一步数字化。“我相信数字经济最终发展起来，需要供给侧全面数字化。”王兴说道。

小米雷军：明年小米要推出10款以上5G手机，覆盖所有价位

小米集团创始人、董事长和CEO雷军在演讲环节指出，小米对待5G的态度是乐观且激进，在5G普及初期，高画质的视频应用、云游戏等都有爆发的可能性。

“很多人问我关心什么？我关心5G”，雷军指出，他来到乌镇后测试5G的下行速度为400Mbps，第二次测试为800Mbps，“这个速度我认为OK”。

在他看来，5G正在成为数字经济发展的加速器。5G对整个通讯产业和互联网行业，都是大事，“它有巨大的机会，同时有巨大的挑战和风险。大家各种心情都有，小米是乐观且激进的”。雷军说，小米发布5G手机后，消费者的需求超出预期。明年将推出10款5G手机，覆盖各个价位，“我之前特别担心明年4G手机卖不动，希望运营商加快5G的部署速度”。

在5G普及的初期，哪些应用会爆发？雷军认为，高画质的视频应用，云游戏等都存在可能性，明年上半年将见分晓。

蚂蚁金服井贤栋：如何让所有人分享数字技术增长红利是最紧迫的全球性问题

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋指出：如何让所有人分享数字技术带来的增长红利，不让一个落下，这是当下最紧迫的全球性问题。

阿里巴巴坚持用数字技术为弱势、残障群体打造“互联网盲道”，目前，每天有30万视障患者在使用相关服务，让他们像正常人一样生活。

但井贤栋同时指出，数字鸿沟的缩小需要时间，虽然技术革命伴随着颠簸，但没有发展才是最大风险，行动才能带来改变，不要在担忧中错失未来。

陆奇：创新推动社会进步技术是创新最持久的驱动力

YC中国创始人、首席执行官陆奇表示，创新推动社会进步，技术是创新最大最持久的驱动力。特别是过去60多年来，信息和数字化成为全球创新的核心驱动力。

“在人工智能时代，创新和数字化的进程会更快，我们面临的挑战也更大，开放合作的重要性会更高。”在陆奇看来，今天以数据和机器学习为核心的时代，需要共同努力探索，建立新一代像开源软件一样的机制，不但能保护好数据隐私和数据的价值，同时能提供更强的合作机制。

陆奇表示，创业是市场创新的摇篮，新的时代带来了更多新的创业机会。“我们需要建立新的开放合作的机制，尤其是国际化的开放合作，我们需要建立更多的桥梁和社区，让全球的创造者、开放者能够更好地交流互动。

网易丁磊：数字经济未来看好技术、全球化和信息消费升级

丁磊称，2018年中国数字经济的产业规模是31万亿，占GDP比重的34%。十年后，这个占比或会超过50%，中国将全面进入数字经济时代。

谈及数字经济的未来发展，丁磊表示关注、看好三个领域：上游技术、全球化和信息消费升级。

“未来企业的机会，要走向上游，竞争会从拼人口红利，走向拼技术。技术创新，是数字经济最牢固的支撑。”丁磊判断，未来AI等技术型的公司，会成为新的主流，和各行各业做大跨度的融合。现在对教育、医疗、制造业和农业等硬核领域敢投入的公司，未来会有更好的机会。

丁磊表示，中国很多文化作品已经有能力获得世界的喜欢。以网易为例，《荒野行动》等精品游戏在海外市场大获成功；网易云音乐的许多原创歌曲也深受海外市场喜欢，例如，原创音乐人@木小雅的《可能否》在Youtube上播放近1500万次。未来，在这些优势领域，中国数字经济的全球化脚步可以走得更快。

“我们关注的第三个领域是信息消费升级。数字经济的发展，要从拼增速走向拼质量，尽快建立可以适应未来的新数字文明。”丁磊认为，信息消费会成为影响一个人知识结构的第一来源，有能力提高信息获取效率、提供优质信息服务的企业，会成为数字经济一股新的力量。

姚劲波：下沉市场有巨大红利58同镇明年将覆盖所有乡镇

姚劲波在第六届世界互联网大会上发表《下沉市场为数字经济带来发展新机遇》的主题演讲，介绍了58同镇发挥生活信息服务优势，为下沉市场提供招聘、房产、汽车等优质高效服务，构建全方位下沉市场信息服务生态。

据姚劲波介绍，2017年58同城正式推出58同镇项目，将信息服务下沉至县城乡镇及广大农村。

在招聘方面，58同镇服务着超3000万的用户、服务企业超50万家，平均每位求职者留下简历3天内即可获得较为合适的职位。

在姚劲波看来，下沉市场招聘行业表现出高频、灵活的特征。同时，从就业类型来看，蓝领招聘是下沉市场就业的主流。

姚劲波表示，随着下沉市场消费升级的逐步提速，“以旧换新”及二手车车辆交易将很容易打动下沉市场的增购或换购人群。他相信，下沉市场将给中国汽车行业带来下一个红利期。

猎豹移动CEO傅盛：下个标准化设备有可能是机器人

猎豹移动CEO傅盛在演讲中指出，PC、移动互联网出现后，下个标准化设备有可能是机器人。

傅盛表示，互联网的本质是数据驱动，“不是因为马云、马化腾有‘三头六臂’，而是因为互联网本身是生长出来的，不是靠决策完成的”。他认为，如今很多场景数据化，面临的问题是：部署昂贵、数据缺失和搜索缺失。“我认为，PC、移动互联网出现后，下个标准化设备有可能是机器人”，傅盛称，他对机器人的定义是“以AI能力为核心的，有软件+服务+硬件的设备。核心就是无需学习的交互方式，它的视觉语言就可以跟你沟通，为你服务”。