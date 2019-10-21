小米笔记本Pro推出增强版：除了模具不变，能加强的都加强了

IT之家10月21日消息 今天中午，小米正式推出了小米笔记本Pro 加强版，而不是用户所期待的小米笔记本Pro 2，虽然加强版沿用了初代的模具，但小米也尽可能地给内部组件进行了升级，以提升用户的购买欲望。

1. 处理器：升级英特尔十代酷睿

小米笔记本Pro 加强版采用了i7-10510U处理器，14nm工艺，四核八线程，最高4.9GHz，官方称比八代提升7-10%。

2. 屏幕升级：72% NTSC→100% sRGB

小米笔记本Pro 加强版的屏幕进行了小升级，色域从原来的72% NTSC升级到100% sRGB，亮度还是300nit，同样采用三代康宁大猩猩全贴合。

3. 内存升级 DDR4- 2400→DDR4 2666

小米笔记本Pro 加强版的内存采用了16GB的双通道DDR4 2666内存，更像是游戏本的标准配置，官方称打开大型文件的速度更快。

4. 散热升级：单热管→双热管

小米笔记本Pro 加强版的散热系统由单散热管升级为双热管，导热面积更大，散热效果应该比上代有所提升。

5. 新功能：小米互传



小米笔记本Pro 加强版支持小米互传，小米画报，小米云服务，智能解锁等一系列软件体验升级。

总体来看，小米暂时还不打算更新小米笔记本Pro的模具，另外小米笔记本Air 系列何时推出加强版还没有消息，想要买全新设计的小米笔记本的同学可能要等到明年了。



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