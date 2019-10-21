这些铁路即将开通！看看有经过你家乡的吗？

近期，全国铁路建设捷报频传，9月26日、28日，京雄城际（北京段）、浩吉铁路相继开通运营；10月11日，梅汕铁路正式通车。

此外，全国还有多条线路正在为年底开通运营的目标进行着紧张的准备，下面从东南西北中五个地区对这些线路做梳理和盘点，快来看看哪一条铁路经过你家乡。

东部地区

东部地区，山东、江苏两省有3条线路计划在年底开通运营，沂蒙老区和苏北多地即将迈入高铁时代。

鲁南高铁是国家“八纵八横”高速铁路网的重要连接通道。全线共设8座车站，设计时速350公里。

该项目建成后，将与京沪高铁、青连铁路、郑徐客专以及规划的京沪第二通道实现互联互通，融入全国高铁网，届时从临沂坐高铁到北京将由10小时缩短至3小时。

●9月16日，徐淮盐铁路、连镇铁路董集至淮安段开始联调联试，预计年底具备开通运营条件。

徐淮盐铁路是江苏省内最重要的铁路大动脉之一，它西起五省通衢徐州，经过宿迁、淮安、东至盐城，全线共设10个车站，设计时速250公里。

连镇铁路董集至淮安段设计时速250公里，接轨于连盐铁路董集站，与徐盐铁路交会于淮安东站。

两条铁路的开通，将改写淮安、宿迁两市不通高铁的历史。至此，江苏十三个省辖市将全部进入高铁动车时代。

南部地区

昌赣高铁北起南昌，南至赣州，全线设有13个车站，设计时速350公里，是国家南北大通道京九高铁的重要组成部分。

昌赣高铁建成后，将与江西省内其他铁路相互衔接，共同构成江西省“十”字形高铁主骨架，形成以南昌为中心，覆盖全省设区市的“1.5-2小时交通圈”，以及辐射粤、闽、浙、沪、皖、鄂等周边省市及城市群的“4小时生活圈”。

西部地区

成贵铁路设计时速250公里，沿线途经的云、贵、川三省共拥有26个国家5A级景区和386个国家4A级景区，是一条名副其实的旅游高铁线。

成贵铁路成都至乐山段已于2014年12月先期开通运营，乐山至宜宾段也已于今年6月15日投入运营。

黔张常铁路西起重庆黔江，东至湖南常德，途经恩施、湘西、张家界，90%以上地处武陵山区，共开凿隧道100座，架设桥梁187座，全线桥隧比77.9%，设计时速200公里。

黔张常铁路是一条重要的经济线、扶贫线，建成后将填补渝、鄂、湘三省交接地区的铁路网空白，结束沿线多个革命老区和贫困地区不通火车的历史。

北部地区

京张高铁是2022年北京冬奥会的重要交通保障设施。开通运营后，从北京到张家口只需要50分钟，比目前的时间缩短了2个多小时。

大张高铁西连山西大同、东接河北张家口，设计时速250公里。通车后，大同到张家口仅需40分钟左右，到北京的时间将从目前的6个小时压缩至100分钟左右。

内蒙古自治区首条新建高速铁路张呼高铁，从呼和浩特东站至张家口站，设计时速250公里。

年底，这条草原高铁将与大张高铁、京张高铁同步开通，呼和浩特至北京的列车运行时间将由目前最快的9小时缩短到3小时以内，京津冀地区旅客可实现内蒙古大草原“一日游”。

中部地区

中原地区，多条线路将于年底通车。郑万、郑阜高铁，再加上部分区段位于河南的商合杭高铁商合段，河南今年即将完成高铁建设的“帽子戏法”。

郑万高铁是纳入国家“十二五”规划的郑渝客运专线的重要组成部分，河南段设计时速350公里，设有南阳、邓州等10座车站。

作为河南省米字形高铁西南方向的一撇，郑万高铁的建成通车，将结束郑州到南阳、平顶山没有高铁的历史 ，构建郑州至豫西南城市的“一小时经济圈”。

郑阜高铁作为河南米字形高铁的一捺，北起郑州南站，经河南郑州、开封、许昌，接入商合杭高铁阜阳西站，设计时速350公里。

通车后，郑阜高铁将成为郑州与省内东南部城市的便捷客运通道，将与商合杭高铁共同形成中西部与华东地区、长三角地区的快速客运通道。

●8月20日，商合杭高铁商合段开始联调联试，计划于11月底前具备开通条件。

商合杭高铁起自河南商丘，经安徽亳州、阜阳、淮南、合肥、巢湖、芜湖、宣城和浙江湖州，终至浙江杭州，全线设车站29个，设计时速350公里。

商合杭高铁是有效联系中原、江淮与长三角重要的交通干线，通车后，合肥与省内周边城市将形成半小时至1小时的交通圈，合肥到杭州、商丘均可实现1天往返。

被誉为“湖北最美高铁”的汉十高铁全线共设13座车站，设计时速350公里，串联起武当山、古隆中、炎帝神农故里、黄鹤楼等著名风景名胜，是一条黄金旅游观光线路。

汉十高铁建成通车后，武汉至随州、襄阳、十堰最快仅需30分钟、1小时、1小时50分钟，用时均将压缩一大半。

特别提示：各条线路的开通时间要根据联调联试等相关情况决定，最终以铁路部门官方消息为准。