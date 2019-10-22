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特斯拉称上海工厂生产准备就绪，正等待政府批准

2019-10-22 11:43:10来源：新浪科技作者：天门山责编：孤城评论：

10月22日消息，据国外媒体报道，特斯拉的一位高管日前表示，该公司位于上海的电动汽车制造工厂Gigafactory 3的生产已经准备就绪，现在正等待政府的批准。此前，有媒体曾报道称，中国政府已经授权特斯拉在其上海的该工厂启动Model 3的生产。


Gigafactory 3投入生产将具有重要的里程碑意义，因为特斯拉在上海的这家工厂是在中国首个由外商全资拥有的电动汽车工厂。它也是特斯拉的第二个电动汽车制造厂。

该工厂于今年初动工建设，特斯拉自从那时开始为该工厂制定的目标，就是在今年第四季度投入生产。而最近的报道显示，该公司当初设定的目标正在按计划实现。

国外有媒体曾于上月报道称，中国政府官员和特斯拉供应商都表示，特斯拉计划于10月14日投产。上周，中国国内媒体也报道称，工信部已批准特斯拉该工厂投产。

但是媒体随后又报道称，特斯拉负责中国事务的全球副总裁陶林表示，生产已经准备好，现在正等待政府的批准。

尚不知道有关投产消息前后报道有出入的原因，但从最近无人机拍摄的一段视频可以看出，源源不断的卡车在该工厂区域进进出出，表明该工厂的活动明显增多。可想而知，预计特斯拉会在眼前任何一天宣布正式开始生产。

该公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)一直在分阶段引导产量的快速增长，从今年年底开始其每周产量将达到3000辆，这将是建设一个工厂更加具有挑战性的行动。

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关键词：特斯拉上海

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