《英雄联盟》2020季前元素崛起：边路地图加入凹室+元素亚龙会改变地形

IT之家10月23日消息 近日《英雄联盟》官方公布了2020季前玩法：元素崛起；加入许多全新的内容，边路地图加入凹室、移除上古钱币、元素亚龙会改变地形等。

官方称元素崛起会让召唤师峡谷更生动，因为元素亚龙的原始魔法会改变每局游戏的地形。第三只亚龙在出生前会改变峡谷地形，之后，游戏内剩余亚龙都会是这个属性。

炼狱峡谷：炼狱亚龙割裂峡谷，在buff野怪营地处开辟新的道路并烧毁周围的草丛。此外，龙坑本身变为炼狱亚龙的熔岩领地，龙坑口的墙壁会坍塌。新的道路为玩家提供了让敌方措手不及的快速包抄或撤退机会。

海洋峡谷：海洋亚龙为峡谷带来生机，让草丛继续扩张，在龙坑附近长出草丛，周围环境变为河道。此外，每片野区都会长出蜜糖果实。在各片野区穿梭并寻找伏击的机会吧。

云端峡谷：云端亚龙的力量催生了穿过野区和龙坑的气流，会加快附近英雄的速度。利用环境躲避技能或迅速合围那些试图潜入远方战略点的敌人吧。

山脉峡谷：山脉亚龙会触发地震般的地壳移动。陡峭的岩石破土而出，从而形成致命的咽喉点和埋伏区，尤其在龙坑口。格外狭小的空间提供了制造完美AOE组合的机会，并通过战争迷雾创造出有趣的全新藏匿点。

击杀元素亚龙依然可以获得永久增益，还加入了龙魂功能：

炼狱龙魂：每3秒，你的下一次攻击或伤害技能会制造一个小型的AOE爆炸，造成随额外攻击力，法强和额外生命值成长的适应性伤害。

海洋龙魂：造成任意伤害会触发持续3秒的强力生命与法力回复。对小兵造成伤害会提供较弱的回复。

云端龙魂：攻击或技能命中敌方会降低自己基础技能的冷却时间。

山脉龙魂：如5秒内未承受伤害，获得一个持续至被击破为止的护盾。护盾强度随额外攻击力，法强和额外生命值成长。

地图方面，在上下两路的中间位置加入了一个“凹室”，外边缘均有3片草丛。此外，男爵和龙坑的对面会新增两块永久的草丛，小地图中也加入了各组野怪的重生计时器图标。

装备方面，上古钱币和朔极之矛被移除，加入全新穿甲装备血色之刃；最后基石符文也将改动。

官方表示，《英雄联盟》元素崛起将在11月的9.23版本中发布。