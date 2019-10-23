马斯克卫星项目为美国军机测试加密上网服务

北京时间10月23日早间消息，美国民营航天公司SpaceX总裁周二表示，美国空军正在使用该公司刚起步的卫星网络来测试许多军用飞机的加密互联网服务，并向这第一位客户详细说明了这个将由数千颗宽带卫星组成的网络的进展状况。

“我们正向空军飞机的驾驶舱提供高速带宽。”SpaceX总裁兼首席运营官格温·绍特维尔（Gwynne Shotwell）周二说，“目前，我们只是在测试功能并了解如何使其发挥作用。”

SpaceX所谓的Starlink是由多达3万颗近地球轨道卫星组成的网络，旨在向全球发送宽带上网信号，这对于埃隆·马斯克（Elon Musk）的“星舰”（Starship）重型火星火箭项目至关重要。

SpaceX高级副总裁蒂姆·休斯（Tim Hughes）表示，名为“全球闪电”（Global Lightning）的空军计划于2018年初开始对SpaceX进行测试，并使用Starlink的前两颗测试卫星向固定在C-12军用运输机上的终端发射光束，实现的上网速度为610Mbps。这样的速度足以在一分钟之内下载电影。

SpaceX于5月将第一批60颗运行中的卫星发射到低地球轨道，并计划于11月从佛罗里达州的空军基地发射另外60颗。

绍特维尔说，该计划是五角大楼在2018年底授予SpaceX的2800万美元合同中的一部分。这项计划正在进行中，预计将用“许多”其他类型的军用飞机对Starlink进行测试。该合同还包括测试在轨卫星之间的通信。

美国军方越来越依靠卫星来确定其在地面上的活动，用天基激光和卫星引导弹药。

美国新任太空司令部负责人约翰·雷蒙德（John Raymond）将军在9月告诉记者，他参观了位于华盛顿州雷德蒙德的SpaceX Starlink工厂，但他并未详细透露五角大楼的计划。

Starlink正在与软银支持的OneWeb竞争，OneWeb的目标是为偏远及农村地区的数百万人提供从太空发射的高速上网信号，并且已经发射了6颗卫星。雷蒙德说，他还参观了位于佛罗里达州卡纳维拉尔角的OneWeb新卫星生产线。