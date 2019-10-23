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小米笔记本Pro增强版京东预约：i7-10510U+MX 250，6999元

2019-10-23 9:33:29来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月23日消息 小米笔记本Pro增强版现已在京东开启预约，i7-10510U+MX 250+16GB内存+1TB SSD售价6999元，11月1日正式开卖，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

总的来看，小米笔记本 Pro增强版在前代的基础上，升级了十代酷睿处理器，屏幕换为100% sRGB色域，散热和内存也进行了升级，以下是小编孤城之前为大家进行的升级要点汇总：

1. 处理器：升级英特尔十代酷睿

小米笔记本Pro 加强版采用了i7-10510U处理器，14nm工艺，四核八线程，最高4.9GHz，官方称比八代提升7-10%。

2. 屏幕升级：72% NTSC→100% sRGB

小米笔记本Pro 加强版的屏幕进行了小升级，色域从原来的72% NTSC升级到100% sRGB，亮度还是300nit，同样采用三代康宁大猩猩全贴合。

3. 内存升级 DDR4- 2400→DDR4 2666

小米笔记本Pro 加强版的内存采用了16GB的双通道DDR4 2666内存，更像是游戏本的标准配置，官方称打开大型文件的速度更快。

4. 散热升级：单热管→双热管

小米笔记本Pro 加强版的散热系统由单散热管升级为双热管，导热面积更大，散热效果应该比上代有所提升。

5. 新功能：小米互传

小米笔记本Pro 加强版支持小米互传，小米画报，小米云服务，智能解锁等一系列软件体验升级。

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关键词：小米笔记本笔记本 Pro

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