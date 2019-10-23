吉利投资的Volocopter空中出租车成功飞越新加坡滨海湾

10月23日消息，据国外媒体报道，德国电动飞行出租车研发公司Volocopter昨天成功完成了在新加坡滨海湾的首次载人飞行。Volocopter曾获吉利控股投资。

▲图片来自Volocopter官网

测试中由飞行员驾驶Volocopter的2X型号飞机。飞行距离约为1.5公里，持续了2分钟，平均巡航高度为40米。

Volocopter称，这是要求苛刻的测试系列的最后一次试验，以验证和确认Volocopter空中出租车在该区域飞行的能力。

新加坡民航局和新加坡经济发展局等政府部门在测试阶段为Volocopter提供了支持。此次飞行也开启了Volocopter将商业空中出租车服务引入新加坡的努力。

在飞行之前，这架飞机已经在德国进行了几个月的密集测试。随后，在Seletar机场按照新加坡民航局进行了严格的飞行测试程序，验证Volocopter 2X飞机在当地环境下的性能。

上月，Volocopter表示，该公司获得5500万美元融资，此轮融资由吉利控股领投，戴姆勒也参与投资，双方各持股10%。此外，吉利控股和Volocopter将在中国成立合资公司，致力于将全球领先的城市空中出行解决方案引入中国，吉利将负责Volocopter产品在中国的生产和市场推广。

据介绍，Volocopter创建于2011年，旨在提供点对点到达的空中电动出行服务，有效提升出行效率，改善大城市交通体系。目前，Volocopter已积累了丰富的电动垂直起降飞行技术。2017年，Volocopter与迪拜道路运输管理局合作，实现双座无人空中出租车的成功试飞。2018年，Volocopter原型机在芬兰赫尔辛基国际机场成功试飞，实现了与空中交通管制系统的兼容。最新一代两座机型最高时速110公里，续航里程35公里，能够满足90%以上大型城市内的短途出行需求。

Volocopter由Stephan Wolf和Alexander Zosel成立，在布鲁赫萨尔、慕尼黑和新加坡设有办事处，拥有150名员工。该公司由首席执行官Florian Reuter，首席技术官Jan-Hendrik Boelens和首席财务官Rene Griemens管理。