小米智能魔方上架：3D动态图形教学，79元包邮

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IT之家10月23日消息 魔方也有黑科技了，今天小米商城众筹新品上架智能魔方，众筹价79元包邮，原价99元。
据悉，智能魔方采用磁力定位设计，配合竞速结构设计转得再快也不会卡住或散架，内置可更换纽扣电池，低功耗设计。智能魔方App可自动计算30步以内还原步骤，3D动态图形教学，一步一步指导你操作，走错了立即提示，智能规划新路线，零基础也能快速还原魔方。
另外，智能魔方已接入小米AloT平台，通过连接蓝牙网关，可实现与多种类的智能产品互联互通。
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