【IT之家开箱】魅族16T图赏：锋芒乍现，灵光一闪

魅族今天正式发布了魅族16T新品，全新的魅族16T手机采用了一块6.5英寸Super AMOLED极边全面屏，同时采用了高通骁龙855芯片。配色上有湖光绿、鲸跃蓝、日光橙三款，IT之家已经拿到鲸跃蓝款，一起来看一下吧。

魅族16T手机正面采用了一块6.5英寸的三星Super AMOLED定制屏幕，其分辨率为2232x1080，像素密度达到382ppi。这块屏幕同时获得德国莱茵TÜV蓝光护眼认证，支持100% DCI-P3色域以及100000:1对比度。

魅族16T采用的Super AMOLED屏幕亮度最高达到600nit，即便是在强光下也能友好显示屏幕信息，同时魅族16T还支持AOD息屏显示功能。

在魅族16T手机屏幕下方埋设有Super mTouch光学屏下指纹识别系统，其识别速度可以达到0.2秒，相比于之前产品提升100%，湿手识别率提升30%。

屏幕正上方则是一颗三星定制的1600万像素美颜镜头，支持前置人像模式、逆光自拍HDR、自拍美颜超级夜景、男性美颜等功能。

魅族16T手机背面后置摄像头部分在手机的左上方，从上到下依次是800万像素超广角镜头、1200万像素主摄像头、500万像素人像摄像头。

超广角镜头部分光圈F/2.2，视角为118度，等效焦距15毫米；主摄像头则是采用了索尼IMX362传感器，光圈F/1.9，支持PDAF相位对焦，等效焦距24毫米；人像摄像头光圈F/1.9，等效焦距23毫米。

这三颗摄像头组成的后置摄像系统支持AI场景识别、双超级夜景模式、AI人像模式、2.5厘米超微距摄影功能。魅族16T手机背面中间部分则是魅族标志性的Logo。

魅族16T手机此次的三个配色都充满了神秘光泽，IT之家拿到的鲸跃蓝版本在光线照射下有一块独特的亮区，非常的灵动。这样的光斑就像是深夜中看到的银河感觉。

在核心配置上，魅族16T采用了高通骁龙855芯片，全系均采用了UFS 3.0闪存和LPDDR4X内存，共有6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB三个版本可选。另外，备受游戏玩家好评的线性振动马达也在魅族16T上得到保留，这颗线性振动马达支持仿生机械震感，游戏过程中也可以带来4D沉浸式体验。同时，魅族16T还采用了一块4500mAh电池，支持18W mCharge快充。

魅族16T将支持Flyme 8系统，预计12月推送正式版系统。另外，魅族16T同时支持One Mind 3.5智能思维引擎、游戏模式4.0、双立体声扬声器。想要体验畅快大屏的小伙伴可以关注下魅族16T这款手机。

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