微博“删除评论并拉黑”功能升级：拉黑5次及以上，禁言90天

微博管理员刚刚发布了《“删除评论并拉黑”功能升级公告》。《公告》中表示，已上线一年的“博主拉黑停止评论”功能对于反复骚扰冒犯他人破坏社区秩序的行为不能有效制止，策略亟待升级。为了解决此问题，本次升级将以“先教育告知后处罚隔离”为原则，对通过评论反复骚扰和冒犯博主的个别账号在一个时段以内采取再犯从重的处置手段。

以下为《“删除评论并拉黑”功能升级公告》全文：

2018年9月26日微博上线测试了“博主拉黑停止评论”功能，很快扩大使用范围，随后又增加了答题自助解禁。

这一产品功能的上线，标志着微博希望通过产品实现用户的自主管理，维护社区秩序，并逐步塑造微博的社区规范和礼仪，是微博为遏制网络不友善言论所做的又一次尝试。

“博主拉黑停止评论”功能上线一年以来，博主管理评论的习惯逐渐深入人心，并且初步形成了通过转发表达不同意见的行为模式。

但是与此同时，“博主拉黑停止评论”功能的缺陷也很明显。尤其是目前只停止三天并且可以自助解封的力度，对于反复骚扰冒犯他人破坏社区秩序的行为不能有效制止，策略亟待升级。

为了解决以上问题，本次策略升级将以“先教育告知后处罚隔离”为原则，对通过评论反复骚扰和冒犯博主的个别账号在一个时段以内采取再犯从重的处置手段。（见功能说明和表格）

十几年来国内外互动社区的发展历史表明，真正实现对各类网络不友善言论的有效遏制，最终还是要依靠产品机制。事前的过滤和事后的投诉都只能起到有限的作用，很难提供良好的体验。而微博将始终致力于提供合理有效的产品机制，通过用户自发的自我管理，逐步形成社交媒体平台自有的社区礼仪。

具体说明：

一、每次被不同博主删除评论并拉黑，都会产生记录。根据用户第一次被删评拉黑时起90天内累计的记录，会有不同程度的处置策略，具体如下表。

从第一次被删评拉黑时起，达到90天时如果累计次数≤4次，则累计次数清零。若再次被删评拉黑则从新累计次数。

从第一次被删评拉黑时起，达到90天时如果累计次数≥5次，将持续累计并后续每一次都按最大力度处置。

二、当用户解除禁止评论后，发布评论会显示提示，随着累计的拉黑次数增长，提示频次也会增加。

三、在评论区顶部，会显示博主近30天内删除评论并拉黑的人数，所有人可见。

附：

Q：90天内被不同博主删评拉黑5次（及以上），就洗不白了么，后续每次被删评拉黑都会被禁止评论90天吗？

A：是的。从第一次被删评拉黑时起，90天内若累计被删评拉黑≤4次，达到90天时间时记录清零。但如果90天累计别删评拉黑次数≥5次，则无时限、此账号后续每次被删评拉黑都会被处置。

Q：作为博主，在微博评论区显示我近30天的删评拉黑次数，会不会导致粉丝不敢给我发布评论、收到的评论量下降呢？

A：在评论区显示博主近30天的删评拉黑次数，一方面是提示评论者礼貌发言，一方面也表明了博主有对自己的收到评论进行管理、营造更好的评论区氛围，使粉丝的评论免受人身攻击和恶意回复。因此正常评论是不会受到影响的。

Q：我觉得我发的评论内容是很正常的讨论，但却被奇葩博主删评拉黑了，我还要被禁止评论，怎么办？

A：评论是用户和博主互动的方式，博主对评论内容是否恰当拥有绝对的决定权，并完全以博主主观意愿来判断。在博文评论区会显示博主近30天的删评拉黑次数，发布评论前可以以此作为参考。同时我们也呼吁博主开放心态，谨慎使用删评拉黑功能。