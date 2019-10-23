三星S10/Note10推送指纹识别安全紧急更新：不建议使用屏幕保护套

IT之家10月23日消息 今天下午，三星针对Galaxy S10系列和Note10系列手机推送了拥有指纹识别安全问题的紧急更新，以期待解决用户在使用屏幕保护套时注册指纹识别从而带来误识别指纹解锁的漏洞Bug。



版本

指纹2.0.24.20

性能和安全性得到了改进。

这是用于解决指纹识别安全问题的紧急更新。请仔细阅读以免出现未预期结果。

1.关于此问题

如果您使用了屏幕保护套(例如硅胶保护套)并将带纹理的一面朝内，则纹理可能会被识别为用于解锁手机的指纹。

2.解决此问题

所有用户须点击下方的【更新】。此外，如果您在手机使用了屏幕保护套时注册或扫描指纹，请移除您所有的指纹并在不使用屏幕保护套的情况下重新注册。

3.注意

确保在注册指纹时没有屏幕保护套。如果使用屏幕保护套，您可能无法注册或扫描指纹。我们建议你不要使用屏幕保护套，尤其是具有凸起或点状花纹的屏幕保护套。

确保在注册时使用您的整个指纹。

如果您有任何问题或疑问，请联系三星客户支持。

此前《太阳报》报道称，英国夫妇发现三星Galaxy S10手机指纹识别有问题，在给手机装上网购的硅胶壳后（全包硅胶手机壳，正面都被包住了），任何人的指纹都能解锁手机。

此后部分三星S10及Note 10系列用户的微信、支付宝指纹支付功能已被关闭，中国银行发布声明关闭相关手机的指纹支付。