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1199元起，海信阅读手机A5正式发布：搭载5.84英寸护眼水墨屏

2019-10-23 19:12:39来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月23日消息 今天下午，海信举行了全民阅读新国货发布会活动，发布了阅读手机A5手机产品，搭载了5.84英寸护眼水墨屏，机身采用了亲肤材质，如婴儿皮肤般的细腻手感。

海信阅读手机A5机身重量158克，与京东阅读、掌阅、QQ阅读、咪咕阅读、看书等五大内容平台深度合作，拥有海量的资源。

海信阅读手机A5主打沉浸式阅读，支持一键阅读，可通过墨智键一键快速启动阅读、应用，随时随地方便快捷，利用碎片化时间高效阅读；支持勿扰阅读，既可屏蔽消息免除打扰，又可设置重要消息提醒，避免漏掉重要来电；支持海量阅读，支持安卓9.0开放系统，全网资源随时随地开放共享。

海信阅读手机A5搭载了5.84英寸护眼水墨屏，分辨率为1440*720，日读无蓝光，阳光越强烈屏幕越清晰，户外使用无压力，纸质书般的阅读体验。夜读蓝光降低95%，柔光阅读灯，2048级芯片智能调光，柔和护眼。

海信阅读手机A5支持HiFi音质，搭载ES9318专业HiFi芯片，音乐和阅读相辅相成。

海信阅读手机A5搭载高通骁龙439处理器，4GB内存，32GB存储或64GB存储，电池容量4000mAh，水墨屏长显不息屏，屏幕静态下不耗电，还可支持反向充电。

对于阅读需求、护眼要求比较高的学生群体来说，海信单水墨屏阅读手机A5还有学生模式，限制应用安装、上网时间和网络访问方式，预制学习应用，打造全新护眼学习新模式。

京东海信(Hisense)  阅读手机A5 水墨屏新品上市1199元直达链接
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关键词：海信手机海信

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