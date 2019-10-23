2599元起，海信双屏阅读手机A6L正式发布：5.84英寸水墨屏+ 6.53英寸水滴屏

IT之家10月23日消息 今天下午，海信举行了全民阅读新国货发布会活动，除了阅读手机A5手机，还发布了双屏阅读手机A6L，搭载了5.84英寸护眼水墨屏和6.53英寸水滴屏，售价2599元、2799元。

海信A6L前屏采用6.53英寸FHD+炫彩水滴屏, 后屏采用5.83英寸HD+专业护眼夜光水墨屏；新增了双屏双任务功能，保留了前后双听筒设计，支持双面接听功能。

在解锁方面，海信A6L依然保持双面人脸识别与双面指纹识别相结合。同时在屏幕光感调节方面，保留了上一代产品的双面光感3D调光技术，使得环境光识别率大幅增加，亮度调节更准确更舒适。

海信A6L与京东阅读、掌阅、QQ阅读、咪咕阅读、看书等五大内容平台深度合作，拥有海量的资源。

海信A6L主打沉浸式阅读，支持一键阅读，可通过墨智键一键快速启动阅读、应用，随时随地方便快捷，利用碎片化时间高效阅读；支持勿扰阅读，既可屏蔽消息免除打扰，又可设置重要消息提醒，避免漏掉重要来电；支持海量阅读，支持安卓9.0开放系统，全网资源随时随地开放共享。

海信阅读手机A6L搭载了5.84英寸护眼水墨屏，分辨率为1440*720，日读无蓝光，阳光越强烈屏幕越清晰，户外使用无压力，纸质书般的阅读体验。夜读蓝光降低95%，256级柔光阅读灯。

海信A6L搭载了骁龙660处理器，6GB内存，64GB存储或128GB存储，前置6.53英寸2340*1080分辨率水滴屏，后置5.84英寸护眼水墨屏，电池容量3800mAh电池，水墨屏长显不息屏，屏幕静态下不耗电。搭载了后置索尼2400万+800万双摄，配置2000万AI前摄。

对于阅读需求、护眼要求比较高的学生群体来说，海信双屏阅读手机A6L还有学生模式，限制应用安装、上网时间和网络访问方式，预制学习应用，打造全新护眼学习新模式。



