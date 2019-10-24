微软发布2020财年Q1财报：营收331亿美元，净利润106.78亿美元同比增21%

北京时间10月24日凌晨消息，微软今天发布了2020财年第一财季财报。报告显示，微软第一财季营收为330.55亿美元，比去年同期的290.84亿美元增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；净利润为106.78亿美元，比去年同期的88.24亿美元增长21%，不计入汇率变动的影响为同比增长25%。微软第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，但盘后股价仍小幅下跌。

第一财季业绩：

在截至9月30日的这一财季，微软的净利润为106.78亿美元，同比增长21%；每股收益为1.38美元，同比增长21%，这一业绩好于去年同期，并超出分析师平均预期。2019财年第一财季，微软的净利润为88.24亿美元，每股收益为1.14美元。据雅虎财经网站提供的数据显示，29名分析师此前平均预期微软第一财季每股收益将达1.24美元。不计入汇率变动的影响，微软第一财季净利润与去年同期相比增长了25%，每股收益也同比增长了25%。

微软第一财季营收为330.55亿美元，比去年同期的290.84亿美元增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，27名分析师此前平均预期微软第一财季营收将达322.3亿美元。

微软第一季度总营收成本为104.06亿美元，相比之下去年同期为99.05亿美元。其中，产品营收成本为33.05亿美元，相比之下去年同期为36.49亿美元；服务及其他营收成本为71.01亿美元，相比之下去年同期为62.56亿美元。微软第一季度毛利润为226.49亿美元，相比之下去年同期为191.79亿美元。

微软第一季度研发支出为45.65亿美元，高于去年同期的39.77亿美元；销售和营销支出为43.37亿美元，高于去年同期的40.98亿美元；总务和行政支出为10.61亿美元，低于去年同期的11.49亿美元。

微软第一财季运营利润为126.86亿美元，比去年同期的99.55亿美元增长27%，不计入汇率变动的影响为同比增长32%。

2020财年第一财季，微软生产力和业务流程部门的营收为110.77亿美元，比去年同期的97.71亿美元增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；运营利润为47.82亿美元，高于去年同期的38.81亿美元。微软第一财季智能云部门的营收为108.45亿美元，比去年同期的85.67亿美元增长27%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长29%；运营利润为38.89亿美元，高于去年同期的29.31亿美元。微软第一财季更多个人计算业务的营收为111.33亿美元，与去年同期的107.46亿美元相比增长4%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%；运营利润为40.15亿美元，高于去年同期的31.43亿美元。

在第一财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了79亿美元现金，与去年同期相比增长28%。

业绩展望：

微软表示，将在随后召开的财报电话会议中提供业绩展望数据。

高管言论：

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“全球领先的一些公司正在选择我们的云服务来构建其数字能力。我们正在加速整个技术栈的创新，为客户提供新的价值，并投资于具有广阔机会的、不断增长的大型市场。”

微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）表示：“这是本财年的一个强劲开局，我们的商业云业务在这个季度中创造了116亿美元的营收，同比增长36%。

股价反应：

当日，微软股价在纳斯达克常规交易中上涨0.87美元，报收于137.24美元，涨幅为0.64%。在随后截至美国东部时间周三下午4点18分（北京时间周四凌晨4点18分）的盘后交易中，微软股价下跌0.42美元，至136.82美元，跌幅为0.31%。过去52周，微软的最高价为142.37美元，最低价为93.96美元。