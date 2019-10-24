李国庆最新回应：俞渝诽谤我还当小三，等收律师函吧

IT之家10月24日消息 今天凌晨，当当网创始人李国庆“摔杯”事件有了新进展。该事件的另一位核心人物的李国庆妻子——当当网董事长兼CEO俞渝发朋友圈回应此事，称李国庆并非净身出户，并指出李国庆经常在家摔东西，不顾家，联合公关操纵媒体，每件事都在撒谎。甚至曝出有同性恋迹象等。

随后李国庆微博发长文回应，称俞渝对我私生活做出的诽谤和诬蔑，我只想在这里回应一句话：等着收律师函吧。

李国庆还爆料，手里有俞渝在国外给人当小三以及你婚后其他不可告人的实锤和证据，不想揭露都是念在夫妻情分。

以下为李国庆微博声明全文：

我们夫妻23年，彼此爱过。虽然后来发生了很多工作上的摩擦，争执，但请不要仅仅把你描绘成婚姻受害者。你直到去年还到处说我是天下最好的父亲，你也一直感恩我这个开心果挽救了你严重抑郁症自杀倾向，还感激我让你参与当当，享受事业乐趣，更多次谢谢我一一次又一次让当当在大战中胜出。

你从当当的帮忙者，到小股东，再到现在的境外绝对持股大股东，你不仅把我从我为之奋斗了半生的事业中扫地出门，还诽谤企图让我名誉扫地。我有痛心、有愤怒、有宣泄也都克制在工作纷争。而你说我是双性恋，说我得过性病，甚至连我已经去世十多年的父母都不放过。

现在，我们的婚姻走到尽头，请不要再纠缠和诽谤我的家人和造谣抹黑我的私生活，更不要让区政府干预司法。我相信法院会做出公正判决。你最近言行已经感情破裂无法挽救，我们双方也都彻底疲惫，不如就处理好这最后一摊事，然后各自好活？你在法庭上又何苦以感情没破裂而不同意离婚?

从头回忆，我感谢你在出国热浪潮下俞渝嫁回国。还多年不拿工资，没有公司名分辅佐我，没想到你最后却变成了武则天，从我手里抢走了我一手创办的当当。我曾经爱俞渝，直到分居前每周至少有三个晚上，我饿着肚子等俞渝23点回家一起吃（她下午去公司）。每年挤出五个假期陪俞渝游山玩水。以至于后来被谣传为“软饭男”，我也觉得没什么。但俞渝对我私生活做出的诽谤和诬蔑，我只想在这里回应一句话：等着收律师函吧。

明明是抢权的武则天，却把肆意抹黑我把自己伪装成受害者，人身攻击肆意造谣的这种行为实在令人气愤。另外还想提醒俞渝的是，我的手里有很多你在国外给人当小三以及你婚后其他不可告人的实锤和证据，不想揭露你伪善的嘴脸都是念在夫妻情分，但请不要把我的让步当成软弱。缘分不易，爱过请珍惜。