腾讯系永辉超市“倒戈”阿里？跟支付宝合作推“轻会员”

IT之家10月24日消息 腾讯新零售战队中的永辉超市和阿里系的支付宝有合作了。

据IT之家收到的线索爆料，在支付宝“轻会员”里意外发现了永辉超市的身影。10月24日，有用户实地到永辉超市购物时发现，其上线了一项名为永辉超市·轻会员的新服务。据悉，加入轻会员后，不需要提前储值就能享受到会员折扣等权益，无需提前办会员卡进行储值。

这里的永辉超市“轻会员”就是基于不久前支付宝推出的一项新模式。永辉上线的轻会员服务，正是引入支付宝合作的结果。

今年9月份，支付宝上线了一款号称让消费者“永不吃亏”的会员卡产品“轻会员”，据介绍，“轻会员”结合了芝麻信用与花呗底层能力开发特性，可以让消费者无需预付任何费用即可成为会员，先享受优惠权益，到期后再结算会员费，也帮助商家有效获取更多付费会员，提升复购率，扩展了先享后付的场景。这意味着，只要用户使用了优惠，就享受会员折扣，如果一次也没有用，则用户无需付出会员费。

据前期邀请参与测试的商家数据，轻会员可以帮助商家提升客单价55%，提升消费频次60%，提升拉新30%，提升开卡率3倍，提升券使用率4倍。被支付宝看作阿里巴巴商业操作系统提供给新零售企业的利器。

有意思的是，在行业人士看来，永辉超市一直是零售行业数字化创新的急先锋，但此前在新零售上左奔右突的永辉都在腾讯的战队中摸索。

2017年永辉超市先是吸收了京东巨额投资，而后又引入腾讯成为股东，共同探索新零售模式，其中江苏京东邦能投资管理有限公司持股比例为6.43%，林芝腾讯科技有限公司持股比例为5.00%。

除资本投资之外，腾讯还为永辉超市输出了流量和小程序工具包。然而，两年之后，一直站队腾讯新零售的永辉，突然引入阿里系支付宝的新零售能力，这期间发生了什么会值得大家关注。