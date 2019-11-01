腾讯否认裁撤火锅视频项目组：只是团队并入腾讯视频

11月1日下午消息，针对媒体报道，称火锅视频项目组被整体裁撤，腾讯回应，予以否认。

腾讯方面表示，火锅视频项目组并未裁撤，也不存在裁员情况，只是团队并入腾讯视频，一起探索长短结合的综合视频方向，以满足用户全面需求。此调整属于业务内部优化，无关成本。

此前《晚点LatePost》报道称，腾讯视频旗下的短视频产品火锅视频项目组在近日被整体裁撤，部分员工在公司内部进行转岗活水，剩余员工进入主产品腾讯视频。同时报道表示，此次裁撤未出现大规模裁员。

火锅视频前身为yoo视频，由腾讯在2018年11月举办的腾讯全球合作伙伴大会上正式发布。该应用通过Vlog和Vstory的内容表达方式，来迎合满足年轻人表达自我、张扬个性的需求。腾讯副总裁林松涛称，yoo视频以人格化账号为主体，展示有故事的人和有态度的价值观。

今年4月，网友发现腾讯旗下短视频软件yoo视频更名为火锅视频，当时有消息称，yoo视频包括产品总监在内的核心成员被调往微视。而腾讯方面回应称，为了更好地探索长、短视频融合发展的方向，yoo视频业务团队整合调整到腾讯视频团队，仍保持正常运营，此次调整属于公司内部正常组织架构调整。

火锅视频早先已经嵌入到腾讯视频。App Store信息显示，其独立App最近更新在3天前，对UI细节等做了优化。