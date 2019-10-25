英特尔发布全新Tremont微架构：号称迄今最先进低功耗x86架构

IT之家10月25日消息 在今天于加利福尼亚州圣克拉拉市举行的Linley秋季处理器大会上，英特尔披露了首个Tremont微架构的细节。作为英特尔最新和最先进的低功耗x86 CPU架构，Tremont提供的性能较前代产品显著提升。

英特尔Tremont首席架构师Stephen Robinson表示：“Tremont是英特尔迄今为止最先进的低功耗x86架构。我们着眼于一系列现代化复杂工作负载，同时兼顾联网、客户端、浏览器、电池等因素，以全面高效地提升性能。它是一款专为提升紧凑型低功耗系列产品的处理能力而设计的世界级CPU架构。”

相比英特尔前一代低功耗x86架构，Tremont新一代低功耗x86微架构的IPC（每周期指令数）显著提升。Tremont专为提升紧凑型低功耗系列产品的处理能力而设计，采用该架构的处理器将助力实现客户端设备的新一代外形创新、物联网领域的创造性应用以及高效的数据中心产品等等。

这款架构将同时整合英特尔庞大IP产品组合中的其他技术，以支持新一代产品。借助英特尔Foveros 3D封装技术，Tremont可在Lakefield中整合更多硅IP，从而助力打造诸如近期发布的微软双屏Surface Neo这样的突破性创新设备。

高性能架构是芯片抓取和处理数据的基础。低功耗解决方案对于实现更小外形设计的新用例至关重要。

英特尔Tremont在ISA（指令集架构）、微架构、安全性、电量管理等方面均有所提升。其IPC（每周期指令数）相比前一代低功耗x86架构显著提升，将成为开发新一代跨客户端、物联网和数据中心领域产品的一流架构。Tremont具有独特的6路前置集群(双3路集群)乱序执行处理单元可以更高效地为后端提供高吞吐量，这对性能来说极其重要。