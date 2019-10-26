《青少年编程能力等级》标准正式发布，明年开放全国范围等级测试申报

近日，《青少年编程能力等级》团体标准第1部分、第2部分由全国高等学校计算机教育研究会、全国高等院校计算机基础教育研究会、中国软件行业协会及中国青少年宫协会4个全国一级团体联合正式对外发布。

《青少年编程能力等级》系列标准的推出，旨在为编程教育提供了一个指导和参考依据。将解决目前青少年编程教育培训领域尤其课外培训领域，阶梯型目标指引缺乏、培训内容良莠不齐、课程设计体系缺乏等问题，通过规范教学内容引领行业按照符合青少年学生认知规律、知识和能力兼顾、计算思维和创造思维并重的路线良性有序发展。

此次发布会公示了《青少年编程能力等级》标准第1部分“图形化编程”标准和第2部分“Python编程”标准。“图形化编程“标准将分为三级，依次考察基本图形化编程、初步程序设计能力、算法设计与应用能力。“Python编程”标准将分为四级，依次考察基本编程思维、模块编程思维、基本数据思维和基本算法思维。两个等级标准分别包含103个图形化能力要求和48个Python能力要求。

该标准研制团队由计算机教育专家、青少年编程培训机构教师、标准的应用单位代表共同组成，由清华大学、北京理工大学牵头。在标准研制过程中，通过调研分析、研讨、专家咨询、广泛征求意见等环节确保标准制定的规范性，尊重学科知识体系、遵循教育规律、适应学业发展，同时符合教育培训需求，兼具科学性与实用性。目前该系列标准第1、第2部分已经完成，由4个团体联合批准发布。

预计第一次青少年编程能力等级测试2019年年底前，将于中国部分地区落地，明年将开放全国范围的申报服务。