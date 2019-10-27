小米电视双11预售补货：55寸1399元、70寸2999元

小米电视现已开启京东双11预售，今日再补货，同时小米电视4C 55寸版也降至1399元。支付100元定金，全尺寸电视新低：点此前往主会场

• 小米 4A 70英寸：点此购买

小米 L70M5-4A 液晶电视，19年9月新品，采用超高清4K的70英寸大屏幕，纤薄机身，支持HDR，杜比+DTS双解码音频，配置高性能喇叭。

内置小爱同学语音语音操控，搭载PatchWall操作系统。性能方面，内置2GB+16GB内存组合，接口丰富，拥有3个HDMI接口和2个USB接口，拥有S/PDIF接口。

购买电视时，建议购买京东延保，延保5年仅需200+，1次就回本。

• 小米 4X 55英寸

配置方面，采用4K级（分辨率为3840×2160）55英寸液晶面板，直下式背光，支持 HDR，刷新率60Hz，细节表现和色彩呈现不错。

搭载64位四核A53 CPU，Mali-450 GPU，2GB+8GB存储，日常的视频处理还是足够的。

在音质方面，4S内置有两个8W功率的扬声器，支持杜比音效。

支持PatchWall人工智能语音，配蓝牙语音遥控器，3个HDMI接口，2个USB接口，1个网口。

• 小米 4C 55英寸

小米4C系列的四种尺寸定位不同，其中43和49英寸均为全高清1080P级别分辨率，本款55英寸采用的是4K分辨率面板，支持HDR和HLG双标准。直下式背光设计，全新的第6代画质引擎技术，加入了护眼模式，音频方面有杜比和DTS双解码技术加持。

智能模块搭载了Amlogic T962 4核64位处理器，配备DDR4规格的2GB运行内存，支持eMMC 5.1的8GB内存，蓝牙4.2，802.11ac双频WiFi，此外4A采用了全新的语音识别系统，可对语音内容进行逻辑。

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