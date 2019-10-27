索尼推出动漫限定版耳机和音乐播放器，带有“加藤惠”特质语音卡

IT之家10月27日消息 据索尼官方网站消息，索尼推出了剧场版《路人女主的养成方法Fine》限定的索尼Xperia Ear Duo耳机、索尼WH-H800耳机和索尼Walkman NW-A55播放器，三款产品均赠送特质的电话语音卡，可以听到“加藤惠”的语音。

索尼的剧场版《路人女主的养成方法Fine》限定版本共有三款产品，分别是索尼Xperia Ear Duo耳机、索尼WH-H800耳机和索尼Walkman NW-A55播放器；三款产品的包装和产品上均带有《路人女主的养成方法Fine》中女主角加藤惠的图案。

值得一提的是，三款产品都会赠送动漫特质的语音卡；当用户拨打写在卡背面的电话号码并输入密码时，将收到带有女主角加藤惠声音的“回电”，语音消息和设计可能会因购买的产品而异。此外，索尼Xperia Ear Duo耳机还将配备加藤惠专属语音。

限定版索尼Walkman NW-A55价格为26500日元（约合人民币1723元），索尼Xperia Ear Duo耳机价格为27900日元（约合人民币1814元），索尼WH-H800耳机价格为19500日元（约合人民币1268元）。

据了解，剧场版《路人女主的养成方法Fine》已于10月26日正式上映，动画由CloverWorks负责制作，女主角为加藤惠，由安野希世乃进行配音。