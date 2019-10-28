手机指纹安全真的沦陷了？无需过分忧虑

指纹解锁、指纹支付、指纹身份认证……随着智能终端和移动互联网的普及应用，我们已经习惯于用指纹识别来进行指纹解锁、指纹支付等安全认证，其安全性自然受到关注。

近日，媒体报道指一对英国的夫妇发现新买的三星Galaxy S10手机屏幕指纹识别有问题，在给手机装上网购的硅胶壳后，任何人的指纹都能解锁手机，并且可以利用任何指纹进行支付。

除了三星手机，多家媒体报道称，包括华为、小米等各大主流品牌的屏下指纹识别手机均存在同样类似的问题，有用户指纹识别的安全性也因此再次成为舆论关注焦点。

指纹识别真的沦陷了？

近两年来，屏下指纹赢得不少消费者和手机厂商的青睐，相比后置、前置的实体指纹识别，既安全、又能提升屏占比的屏下指纹识别是目前最佳方案。被曝光存在安全性漏洞，将直接波及到大量手机厂商和数以亿计的消费者。

乍看起来，对屏下指纹安全性的质疑言之凿凿，但这种用错误的方法去验证，得到的只能是错误的结果。

目前，屏下指纹识别所采用的有超声波指纹识别技术和光学指纹识别技术，虽然技术不同，但都是通过收集用户生物指纹信息，用户使用时在进行对比验证，验证通过进行后续解锁或支付操作。而上述案例均是用户在收集录入指纹时，对指纹进行了遮挡，造成指纹信息缺失，因此后续指纹识别不能进行正常的识别比对，产生安全“漏洞”。

如果我们站在普通消费者的角度来看，谁会在录入指纹时故意进行遮挡录入，这种给自己挖坑的安全风险产生概率又是多少？

在被曝光指纹存在安全漏洞后，欧洲多国的银行停止了三星手机的指纹支付功能，中国市场的支付宝、微信、中国银行等也已暂时停用三星Galaxy S10的指纹功能，无疑增加了用户的安全焦虑。其实，这是银行的安全焦虑，在指纹验证信息不唯一后，银行无法判断是手机本人还是其他人进行了支付操作，这就等同于银行卡有被盗刷风险，银行自然要防止这种风险的发生。

密码、指纹，哪个更安全？

也许有用户会觉得，既然指纹识别存在安全风险，那么我们还是回到密码时代吧。那指纹和密码，哪一个更安全？

一般我们的密码可能是一个八位数字组成的随机密码，一共会有10^8（1亿）种方案。也就是说，随便生成一个八位数字的密码，另外一个人随机猜到的可能性是一亿分之一。如果夹杂大小写字母和符号，就会有94^8（6千万亿）种。

咋听起来，随机一亿分之一的概率被猜中密码很安全，但现实是，我们的密码存在泄露风险，你输入密码的过程可能会被看到，也可能会被设备记录，甚至你的常用密码还会被人破解。

那指纹识别到底又有什么优势呢？

首先是方便、快捷。我们不用像钥匙一样带在身上，也不用特意记住，甚至都不用每次输入——一摸就开了。

还有固有特征。作为我们的个人生物信息，指纹具有唯一性，而不会像密码、卡或者证件。因此，也就减少了盗用密码以及盗刷卡或者证件的可能性。

可能有人会提到指纹同样有丢失风险，曾有新闻报道，一段胶带就能破解手机的指纹解锁：把透明胶带贴在手机指纹识别键上，只要试三次就能解锁。其实，这在理论上是可行的。但是。你真的不会发现自己的手指或者手机上贴了一个胶带吗？回到我们这次的屏下指纹安全漏洞，录入指纹信息时，你发现不了那张餐巾纸吗？所以，其实它不是随便就可以发生的。

安全焦虑症因何难消

在大数据时代、随着手机智能化、普及化，手机已成为人们生活不可或缺的一部分。手机功能越来越强大，个人信息泄露或者支付安全风险也越来越大，以至于当有手机安全事件发生，总会获得极高的关注度，所以，用户也就陷入到安全焦虑中。

曾经有媒体报道，拍照不要随便比“剪刀手”，不然指纹会丢失。虽然现在通过远距离拍照实现手机指纹的采集和识别可以做到，但需要在非常苛刻的条件下：人要有一定配合度，相机的分辨率要高，图像成像的角度要合适，周围的环境光线要好……有很多的要求。所以不是说上去拍一下，你的指纹信息就被窃取了。

业内人士指出，任何一下安全技术都不能保证绝对安全，虽然指纹解锁、面部解锁都有各自的安全问题，但用户也无需过分恐慌忧虑，一方面要养成良好的安全使用习惯，另一方面，行业上下游厂商要及时发现和修复安全漏洞。