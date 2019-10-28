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大疆御Mavic Mini真机曝光：重量249g，无需实名登记？

2019-10-28 10:36:50来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家10月28日消息 上周，大疆在微博上宣布将在10月30日发布一款新品，预计这款新品就是大疆御Mavic Mini了。

目前大疆御Mavic Mini的配置和真机图已经现身网络，如下图所示，大疆御Mavic Mini的体积更小，折叠之后几乎只有一个手掌的大小，在配置方面，据了解，大疆Mavic Mini搭载了一个1/2.3英寸的摄像头，可拍摄12MP静态照片以及2.7K视频，控制距离为4公里，最长飞行时间30分钟。

大疆御Mavic Mini另外一个关键信息是重量只有249g，相当于两台iPhone 7手机的重量，至于为什么是249g而不是250g呢？目前许多国家和地区对无人机的监管规定就计划将无人机的注册门槛设置为250克，如果无人机的重量超过250g，就需要注册备案飞行，而250克以下的无人机不需要再经过许可就能使用。

在国内，无人机同样以250克的重量划分为两个档次，最大起飞重量为250克以上的无人机，需要按照中国民用航空局的管理规定，进行实名登记。

大疆在正式宣布御Mavic Mini的时候，用了“你也能飞”的宣传话术，这也与大疆御Mavic Mini不足250g的重量符合。这意味着，用户购买了御Mavic Mini之后，很大程度不需要再去注册备案。



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关键词：大疆大疆无人机

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