中国电信联通推进5G共建共享，11月底要求具备共享能力

IT之家10月28日消息据IT时报报道，公开资料显示，目前在国内8个城市，中国电信和中国联通已经合作开通了当地首个5G共享基站。

根据9月9日中国联通方面所公布与中国电信签署的《5G网络共建共享框架合作协议书》内容，双方将在15个城市分区承建：在北京、天津、郑州、青岛、石家庄5个城市，中国电信与中国联通的建设区域比例为4:6；在上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都10个城市，中国电信与中国联通的建设区域比例为6:4。除上述地区以外，中国电信独立承建广东省10个地市、浙江省5个地市及17个省份，中国联通独立承建广东省9个地市、浙江省5个地市及8个省份。

在不久前举行的中国联通智慧生态合作大会上，中国联通董事长王晓初表示，按照中国联通今年底5万5G基站建设计划，目前大部分基站建设完成，其中有2.8万基站已经开通。

报道称，两家运营商内部已做相应的时间进度安排：针对已安装的5G基站，要求制定已安装基站的共享方案，11月30日具备共享能力，也就是说承载网互通，无线网具备开通共享的条件；针对未安装基站，停止非承建区域内5G基站建设，2019年未建设站点调整至各自承建区，原则上11月30日前完成建设工作，100%开通共享功能。