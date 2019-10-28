传万套恒大房源将在苏宁销售，如何买卖尚未披露

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
10月28日下午消息，有消息透露，经过谈判，苏宁已与恒大全面达成合作协议，上万套恒大房源即将登陆苏宁推客进行销售。
苏宁方面尚未回应此事。但据接近该合作的知情人士透露，该消息可靠性强，目前双方已签订合同，但具体如何买卖及优惠等，需等待苏宁官方发布。
公开资料显示，苏宁此前就已涉及房地产领域。苏宁控股集团旗下的置业集团，开发范围涉及商业地产、住宅地产、科技地产、旅游地产及物流工业地产五大领域。
据苏宁方面统计，目前全国共60多个项目，开发面积近千万平米。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有