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传万套恒大房源将在苏宁销售，如何买卖尚未披露

2019-10-28 13:56:07来源：新浪科技作者：大鹏责编：远洋评论：

10月28日下午消息，有消息透露，经过谈判，苏宁已与恒大全面达成合作协议，上万套恒大房源即将登陆苏宁推客进行销售。

苏宁方面尚未回应此事。但据接近该合作的知情人士透露，该消息可靠性强，目前双方已签订合同，但具体如何买卖及优惠等，需等待苏宁官方发布。

公开资料显示，苏宁此前就已涉及房地产领域。苏宁控股集团旗下的置业集团，开发范围涉及商业地产、住宅地产、科技地产、旅游地产及物流工业地产五大领域。

据苏宁方面统计，目前全国共60多个项目，开发面积近千万平米。

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关键词：恒大苏宁

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