全球前7：realme手机Q3出货量超1000万台

IT之家10月28日消息 刚刚，realme手机宣布，realme手机第三季度出货量超1000万台，同比增长808%，位列全球前7，成为全球成长最快智能手机品牌。

realme官方表示，目前已经在20个城市开展上门维修服务，已开通220+个线下服务网点，覆盖全国130+个城市。

counterpointresearch公司在报告中指出，这个崛起的品牌于2018年5月成立，成立仅一年，但它已成为增长最快的智能手机品牌。它在2019年第三季度实现了800%以上的年增长率。它出货了超过1000万部智能手机，并首次在全球智能手机市场中排名第七。

印度和印度尼西亚是最realme重要的市场，占其出货量的80%以上。在印度，realme于2019年第三季度以16%的市场份额在智能手机市场中排名第四，这是有史以来的最高市场份额。其积极的在线渠道战略帮助其实现了这一里程碑。它是2019年第三季度Flipkart上的第一在线品牌，在整个在线市场中排名第二。



在印度尼西亚，由于realme C2和realme 3的强劲销售，realme是最快在2019年第三季度达到100万台的品牌。它现在也希望扩大其在其他东南亚（SEA）市场的地位，该品牌已在20多个国家/地区迅速扩展。