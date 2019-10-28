三星S10系列国行版现已推送One UI 2测试版更新

IT之家10月28日消息 三星向S10系列的国行用户正式推送了One UI 2测试版更新，本次更新新增全面屏手势，底层升级为Android 10。



更新方法：

更新日志：

安全补丁级别：2019年11月1日

新版特性

One UI 2登陆Android 10设备

One UI 2现身Android 10设备，根据用户反馈提供各种精彩的三星和Google新功能

建议您备份重要数据，确保升级期间数据安全无虞

更新操作系统后，您需要单独更新计算器、三星浏览器、三星健康和三星笔记等部分应用。

新增内容如下

全屏手势

添加了全新导航手势。

单手模式

进入单手模式的新方法：双击主屏幕键或在屏幕底部的中央向下滑动。

进入【设置】>【高级功能】>【单手模式】

媒体和设备

将Smart Things面板替换为了“媒体和设媒体：控制手机和其他设备上播放的音乐和视频

设备：直接从快捷面板查看和控制

Smart Things设备。

设备维护

电池使用情况图现在提供更加详细的信

您可以从手机中删除重复图像，以此释放存储空间

无线共享充电增加了电池限制设置和其他增强功能。

数字健康

设置目标来控制手机使用情况

使用专注模式来避免手机产生的干扰

利用新的家长控制功能来关注孩子的活动

浏览器

自定义快捷菜单，方便立即访问最常用的

应用栏获取更多信息

用视频助手增强网络视频的观看体验

从三星应用商店安装插件以便获取更多功能

三星通讯录

通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留15天，而后才会被永久删除。

日历

事件提醒现在增加了优先级选项

无需创建事件，即可将贴纸添加到某个日期

提醒

更多选项可用于重复提醒

为特定时间段设置基于位置的提醒

与家人和其他分享群组共享提醒

为特定日期设置提醒，但不会发出提示

我的文件

创建了回收站功能，以便误删内容时还原文件

增加了更多筛选条件，方便搜索时快速找到所需内容

现在支持同时将多个文件和文件夹复制或移动到不同目标

计算器

单位转换器添加了速度和时间单位

连接汽车

已预装Android Auto

使用提示