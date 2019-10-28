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三星S10系列国行版现已推送One UI 2测试版更新

2019-10-28 15:21:34来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月28日消息 三星向S10系列的国行用户正式推送了One UI 2测试版更新，本次更新新增全面屏手势，底层升级为Android 10。

更新方法：

更新日志：

安全补丁级别：2019年11月1日

新版特性

One UI 2登陆Android 10设备

One UI 2现身Android 10设备，根据用户反馈提供各种精彩的三星和Google新功能

建议您备份重要数据，确保升级期间数据安全无虞

更新操作系统后，您需要单独更新计算器、三星浏览器、三星健康和三星笔记等部分应用。

新增内容如下

全屏手势

  • 添加了全新导航手势。

单手模式

  • 进入单手模式的新方法：双击主屏幕键或在屏幕底部的中央向下滑动。

  • 进入【设置】>【高级功能】>【单手模式】

媒体和设备

  • 将Smart Things面板替换为了“媒体和设媒体：控制手机和其他设备上播放的音乐和视频

  • 设备：直接从快捷面板查看和控制

  • Smart Things设备。

设备维护

  • 电池使用情况图现在提供更加详细的信

  • 您可以从手机中删除重复图像，以此释放存储空间

  • 无线共享充电增加了电池限制设置和其他增强功能。

数字健康

  • 设置目标来控制手机使用情况

  • 使用专注模式来避免手机产生的干扰

  • 利用新的家长控制功能来关注孩子的活动

浏览器

  • 自定义快捷菜单，方便立即访问最常用的

  • 应用栏获取更多信息

  • 用视频助手增强网络视频的观看体验

  • 从三星应用商店安装插件以便获取更多功能

三星通讯录

  • 通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留15天，而后才会被永久删除。

日历

  • 事件提醒现在增加了优先级选项

  • 无需创建事件，即可将贴纸添加到某个日期

提醒

  • 更多选项可用于重复提醒

  • 为特定时间段设置基于位置的提醒

  • 与家人和其他分享群组共享提醒

  • 为特定日期设置提醒，但不会发出提示

我的文件

  • 创建了回收站功能，以便误删内容时还原文件

  • 增加了更多筛选条件，方便搜索时快速找到所需内容

  • 现在支持同时将多个文件和文件夹复制或移动到不同目标

计算器

  • 单位转换器添加了速度和时间单位

连接汽车

  • 已预装Android Auto

使用提示

  • 增加了使用提示，帮助您充分利用

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关键词：三星S10安卓10

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