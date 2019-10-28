完美世界：游戏《我的起源》支持华为Mate X折叠玩法

IT之家10月28日消息 今日，完美世界官方表示，几个月以来，完美世界游戏与华为在5G终端方面合作，充分利用了折叠屏幕的优势。游戏《我的起源》已支持华为Mate X折叠玩法，并已于10月23日举行的华为5G终端发布会上，亮相MateX试玩区。

▲图源：完美世界

《我的起源》由完美世界研发、腾讯游戏代理，是一款以生存创造、复苏世界文明为主题的沙盒MMO手游。

《我的起源》游戏制作人金日花透露，研发工作室并非单纯地适配屏幕尺寸。在建造模式下，玩家不仅可以通过常规视野观察物件的细节摆放，还可通过华为mate X新增的“上帝之眼”视角，多角度直观查看建筑全貌，把控家园整体效果。

华为Mate X采用柔性折叠屏，使用鹰翼式外折方案，展开时可达8英寸；翻折后又能成为可单手掌控的6.6英寸屏幕，另一块屏幕尺寸则为6.38寸，机身单边厚度仅为5.4mm。



核心配置上，华为Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980，支持55W超级快充，30分钟充电85%；内置4500mAh大电池，强劲续航一整天；配备双卡设计，分别支持4G和5G网络。至于华为Mate X的麒麟990 5G版本，华为将其命名为华为Mate Xs，将会在2020年3月上市。