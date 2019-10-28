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乐视网：前三季度亏损101.9亿元，第三季度亏1.47亿元

2019-10-28 17:23:47来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪科技讯10月28日下午消息，乐视网发布2019年第三季度报告，前三季度营收3.82亿元，同比减少1.69%，净亏损101.9亿元，其中第三季度净亏损1.47亿元。

公告显示，关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据2019年前三季度案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。

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关键词：乐视网

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