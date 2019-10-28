魅族16T手机正式开售，推119元碎屏保+送1 年质保延长

IT之家10月28日消息 全新魅族16T今日上午10点正式发售，魅族 16T推出魅族碎屏保119 元，保障 1+1 超值购。10.28 - 11.17 ，成功购买魅族 16T 后在手机激活 3 天内，可在「魅族商城」或前往「魅族服务」/「钱包」APP 单独购买魅族碎屏保，买即送【1 年质保延长服务】。

配置方面，全新魅族16T手机采用了一块6.5英寸的三星Super AMOLED极边全面屏，分辨率为2232x1080，像素密度为382ppi，支持100% DCI-P3色域以及100000:1对比度；搭载高通骁龙855处理器+UFS 3.0闪存，电池容量为4500mAh并支持18W mCharge快充；还支持One Mind 3.5智能思维引擎、游戏模式4.0、双立体声扬声器等功能。

摄像方面，魅族16T手机所采用的后置三摄方案由800万像素超广角镜头+1200万像素主摄像头+500万像素人像摄像头组成，支持AI场景识别、双超级夜景模式、AI人像模式、2.5厘米超微距摄影功能。；前置摄像头为三星定制的1600万像素美颜镜头。

系统方面，魅族16T现已开启Flyme 8内测申请通道，新系统拥有Alive Design全新视觉、Aicy智能助手、小窗模式2.0、OneMind 3.5等亮点。

价格方面，魅族16T 6GB+128GB版售价1999元，8GB+128GB版售价2299元，8GB+256GB版售价2499元。