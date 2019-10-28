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中国移动开启5G无线网络维护仪器规模集采，总计587台

2019-10-28 21:29:02来源：C114中国通信网作者：焦焦责编：骑士评论：

近日，中国移动启动2020年5G无线网络维护仪表（5G多模路测软件和5G多模扫频仪）集采。

本项目共采购5G多模路测软件和5G多模扫频仪总计587台，其中5G多模路测软件515套，5G多模扫频仪72台。项目设置最高限价，5G多模路测软件最高限价10万元/套（不含税；）5G多模扫频仪最高限价20万元/台（不含税）。

项目采用份额招标，将划分为两个标包：

标包1：5G多模路测软件

若参与综合排名的供应商数量在5家以上，则3家供应商中选；若参与综合排名的供应商数量为3~5家，则中选供应商为参与排名供应商数量减2；若参与综合排名的供应商数量为2家，则1家供应商中选；若参与综合排名的供应商数量为1家，则重新比选。

若中选供应商数量为3家，则中选供应商份额分别为50%、30%和20%；若中选供应商数量为2家，则中选供应商份额分别为70%和30%；若中选供应商数量为1家，则中选供应商份额为100%。

标包2：5G多模扫频仪

若参与综合排名的供应商数量在4家以上，则2家供应商中选；若参与综合排名的供应商数量为3~4家，则中选供应商为参与排名供应商数量减2；若参与综合排名的供应商数量为2家，则1家供应商中选；若参与综合排名的供应商数量为1家，则重新比选。

若中选供应商数量为2家，则中选供应商份额分别为70%和30%；若中选供应商数量为1家，则中选供应商份额为100%。

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关键词：中国移动5G

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