三星发布28GHz频段5G NR AU产品，Verizon将首个部署

据外媒报道，在近日的MWC洛杉矶大会上，三星网络公司发布了其号称业界首款符合3GPP 5G NR标准的毫米波集成无线接入单元（AU）。

三星表示，这一AU产品支持28GHz频谱，Verizon已经确认成为第一家将在5G部署中使用该设备的运营商。

Verizon在美国市场占据28GHz频谱的绝大部分，该运营商也在这段频谱上进行了初期的5G部署，其他运营商则依赖于39GHz和其他频谱。

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三星在这一AU中，将射频单元、天线和数字单元组合在一个盒子当中，从而使其外形更加紧凑。三星表示，这能够简化在路灯杆和建筑物墙壁上的安装，来帮助加速基础设施部署。

三星相关负责人Derek Johnston表示，在美国部署的大多数基础设施，包括该供应商自己的第一代5G基站，都包含单独的射频单元和数字单元。用于基带处理的数字单元通常位于通信铁塔的底部，并连接至光纤，需要从数字单元到射频单元的前传连接。

图：三星新的5G NR AU产品。

“有了这个新的NR设备，我们将消除前传的部分。因此，它将使运营商减少对光纤的需求。”Derek Johnston补充称，这一5G AU设备外形更加紧凑，比其上一代产品体积缩小25%，并且具有更高的能源效率。据三星称，该设备可以提供10Gbps的吞吐量。

这款产品采取了4T4R解决方案。Derek Johnston指出，这将为运营商带来更大的容量以及更大覆盖范围和更强大的能力。

据称，三星同时还在开发支持包括24GHz、26GHz和39GHz在内的其他毫米波频段的产品。

伴随上述5G AU发布的同时，三星还发布了其首款5G NR SoC调制解调器。