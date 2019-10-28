再见诱导砍一刀！《微信外部链接内容管理规范》正式执行

10月18日，微信宣布对《微信外部链接内容管理规范》进行升级，明确了新增的违规类型。为了更好地保障微信用户体验，进一步提升微信绿色、健康的网络生态环境，2019年10月28日起，升级后的《微信外部链接内容管理规范》将正式执行，往后如果外部链接内容出现违规，根据用户投诉核实证据后，微信将视违规情节严重程度，进行包括且不限于以下处理：

停止该链接内容在微信继续传播、停止对相关域名或IP地址进行的访问，短期封禁相关开放平台帐号或应用的分享接口；对于情节恶劣的情况，永久封禁帐号、域名、IP地址或分享接口。

后续，微信仍将依据相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》、《微信外部链接内容管理规范》对外部链接分享内容及行为进行有序治理；并将在微信公众号：微信安全中心（weixinsrc）菜单栏定期公示相关打击治理情况。

微信安全团队在今天根据新的外部链接内容管理规范，对违反规则的外部链接进行了限制处理，后续将根据用户投诉提交证据，继续加强处理。以下为部分违规链接情况公示：

▼诱导或误导下载/跳转类内容

示例：你有一份来自腾讯新闻的红包快递，请签收！看新闻领红包，可提现

示例：帮我点一下，咱俩都有钱，当天提现！来老柚看直播领金币，轻松赚零花钱，快来薅羊毛。

▼ 骚扰信息、广告信息及垃圾信息

示例：【熱】内有小视频，，点开欣赏【熱】内有小视频，，点开欣赏

▼ 诱导分享类内容-助力

示例：老铁就差你帮忙了！点一下帮我加速省呗新人，2万元免费借30天再送百元话费

示例：小手一抖，京豆到手，这是什么神仙游戏来京东APP签到并开启你的种豆之旅

▼ 诱导分享类内容-砍价

示例：朋友，如果你都不帮我砍一刀，那我真的会难过的！͏

▼ 有偿投票

示例：请投票“选择:14号”点开，完成投票，并截图，然后返回App上传截图

微信充分理解各方运营需求，但对于非正常营销行为以及严重破坏用户体验的行为，将持续处理。在《微信外部链接内容管理规范》的违规情形中，我们提供了新的违规图示，外链服务提供方可以参考相关内容，检查外链是否存在相关问题，希望大家都能合理合规运营。

如果对处理结果有异议，或者已根据指引完成违规整改，可按以下方式完成申诉 ：

可通过外链处理告知页面上的"申诉"按钮进行在线申诉，或发邮件到:

[email protected]

说明被封链接及修改情况，经平台评估符合规范的链接可申请解除处理。申诉通过后，会在3个工作日内完成解封。

微信团队也欢迎用户通过客户端对含有违法违规内容的链接进行投诉，一经核实，微信团队将立即按照规范进行处理。