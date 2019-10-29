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iPhone 11系列Deep Fusion来了！苹果iOS 13.2/iPadOS 13.2正式版更新内容大全

2019-10-29 1:14:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月29日消息 今天凌晨，苹果正式面向iPhone用户推送iOS 13.2正式版更新，版本号为17B84。此前苹果面向开发者发布了四个iOS 13.2/iPadOS 13.2开发者预览版Beta更新。

iOS 13.2在iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max上推出了先进的图像处理系统Deep Fusion，它使用A13仿生神经网络引擎拍摄纹理及细节更出众、低光环境下噪点更少的照片。其他功能包括更新和新增的表情符号、AirPods信息播报，并支持AirPods Pro、HomeKit安全视频、具有HomeKit功能的路由器以及新的Siri隐私设置。本更新还包括错误修复和改进。

相机

  • iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的 Deep Fusion 使用 A13 仿生神经网络引擎以不同曝光拍摄多张图像、进行逐个像素的分析并将各张图像中质量最高的部分融合成纹理及细节更出众、中低光环境下噪点更少的照片

  • 可直接从 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的“相机” App 更改视频的分辨率

表情符号

新增或更新了 70 多个表情符号，包括动物、食物、活动、新的无障碍表情符号、中性表情符号以及伴侣表情符号的肤色选择

AirPods 支持

  • 支持“Siri 信息播报”，可在 AirPods 中朗读收到的信息

  • 支持 AirPods Pro

家庭 App

  • “HomeKit 安全视频”可让您保密地从安全摄像头拍摄、储存和查看加密的视频，并支持人、动物和车辆检测功能

  • 具有 HomeKit 功能的路由器可让您通过互联网或在家中控制 HomeKit 配件的通信

Siri

  • 新增隐私设置，由您控制是否允许 Apple 储存您与 Siri 和听写交互的音频来帮助改进 Siri 和听写

  • 新增从 Siri 设置删除您 Siri 和听写历史记录的选项

本更新还包括错误修复和其他改进，包括：

  • 修复了可能无法在第三方 App 中自动填充密码的问题

  • 解决了使用“搜索”时键盘可能无法显示的问题

  • 解决了在 iPhone X 及后续机型上使用轻扫手势无法前往主屏幕的问题

  • 修复了重复提醒选项启用时，“信息”可能只通知一次的问题

  • 解决了“信息”可能将联系人姓名显示为电话号码的问题

  • 解决了导致“通讯录”开启后显示之前打开的联系人而非联系人列表的问题

  • 修复了“标记”注解可能无法存储的问题

  • 解决了存储的备忘录可能暂时消失的问题

  • 修复了在“设置”中轻点“立即备份”后，iCloud 云备份可能无法成功完成备份的问题

  • 改进了使用“辅助触控”激活 App 切换器时的性能

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

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关键词：iOS 13.2iOS 13苹果iOS

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