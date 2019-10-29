苹果iOS 13.2/iPadOS 13.2正式版推送

IT之家10月29日消息 今天凌晨，苹果正式面向iPhone用户推送iOS 13.2正式版更新，版本号为17B84。此前苹果面向开发者发布了四个iOS 13.2/iPadOS 13.2开发者预览版Beta更新。

iOS 13.2在iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max上推出了先进的图像处理系统Deep Fusion，它使用A13仿生神经网络引擎拍摄纹理及细节更出众、低光环境下噪点更少的照片。其他功能包括更新和新增的表情符号、AirPods信息播报，并支持AirPods Pro、HomeKit安全视频、具有HomeKit功能的路由器以及新的Siri隐私设置。本更新还包括错误修复和改进。

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2