苹果iOS 13.2允许用户删除Siri录音

北京时间10月29日早间消息，据外媒报道，苹果公司于本周一发布了iPhone软件更新，本次更新包含了几处对于Siri隐私的提升。Siri是苹果公司推出的语音助理功能，今年夏天有报道称苹果会利用用户的语音命令数据。

在最新的iOS 13.2中，一共有两处关于Siri隐私问题的主要变更。

在安装iOS 13.2系统时，苹果会询问用户是否允许设备储存并保存其语音命令，苹果表示，保存用户的语音命令可以让苹果对语音指令的表现进行“分级”，并提升软件的表现。在此前的系统中，设备会默认储存用户的语音命令。

在iOS 13.2系统中，用户现在还可以在设置中要求苹果删除储存在其服务器中的Siri录音。

在安装iOS 13.2的时候，用户会看到一个弹出对话框，上面写着：“苹果可能会对储存的音频文件进行审核。你可以在日后在每台设备的设置中对其进行更改。这些数据与你的苹果ID没有关联，并且只会在有限的时间里进行储存。”

苹果为用户提供了一个蓝色的按钮，让用户“分享音频录音“。用户也可以对其进行关闭，这个按钮的位置位于设置中的隐私选项之下。

在对设备的隐私保护做出提升之前，《卫报》曾于今年夏天报道称，苹果雇佣了合同工，让他们对一小部分Siri语音指令进行聆听，其中一些指令包含了个人信息，药物交易等内容。对此苹果表示，他们对0.2%的Siri语音进行了审核，并且在获取信息的时候使用的是随机的识别码，而不是用户的手机号码或事Apple ID。

8月初，苹果对此进行了回应，并且称他们将推出一次软件更新，允许用户自助选择是否同意将Siri数据分享给苹果，在软件发布之前，他们将暂停收集Siri音频数据。

8月28日苹果在其网站上发布了一份声明，他们在其中表示：“调查结果显示，我们意识到自己尚未实现我们的崇高理想，我们为此表示歉意。如此前所宣布的一样，我们暂停了Siri评级项目。”

苹果8月份还表示，该公司将会在今年秋天发布软件更新，在软件发布之后该公司计划重新启动音频收集项目，从而完善其软件。

苹果表示，在项目重新启动之后，只有苹果公司的员工才能够听到用户的录音样本，并且将会删除意外的录音。

对于苹果当前是否已经启动了录音收集项目，该公司没有对此问题做出回应。

除了苹果之外，亚马逊和谷歌的语音助理也都在依靠人工来提升可靠性和准确性。谷歌于今年早些时候停止了类似的做法。