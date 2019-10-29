谷歌母公司Alphabet召开秘密物流峰会：京东、联邦快递等参与

北京时间10月29日早间消息，据外媒报道，谷歌母公司Alphabet上周举行了一次“闭门会议”，与会者包括该公司高管与外部零售商，会议的目的是为了讨论物流业的潜在投资和战略。

Alphabet向媒体证实，本次会议的举办地位于硅谷，它被称为Alphabet高级物流峰会（Alphabet Advanced Logistics Summit），主办方为Alphabet的研发部门“X”，以及最近才拆分出来的基础设施公司Sidewalk Infrastructure Partners。据参与了本次会议的3名消息人士透露，此次会议的目的是探索电子商务领域的潜在商业模式和投资机会，重点是物流和仓储。

知情人士透露，本次会议的与会者大多来自Alphabet，该公司有多个团队出席了本次会议。除了Alphabet之外，与会方还包括联邦快递、京东、Deliv、Flexe以及一位沃尔玛前高级副总裁。

在本次会议之前，Alphabet正在试图扩大其购物搜索服务的覆盖范围，使其搜索服务能够覆盖亚马逊和阿里巴巴等零售巨头，这两家企业都在零售、技术和物流方面进行了大量的投资。去年，Alphabet向中国第二大线上购物企业京东投资了5.5亿美元，并于今年3月份开始销售其部分产品。

今年8月，该公司Sidewalk Labs正式拆分成独立企业Sidewalk Infrastructure Partners（SIP）。SIP侧重于持有、收购和投资有技术支持的基础设施，特别是在城市地区。