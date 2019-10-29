石头扫地机器人语音控制体验：能动嘴的事，为何要动手？

虽然在上一篇《石头扫地机器人T6：家务男孩儿的大玩具》文章中，小编通过一辆遥控赛车变相承认了自己勤劳、刻苦、乐于干家务这个不争的事实，但实际上作为一名科技编辑，整天忙于“水”新闻，能抽出时间来扫扫地的次数其实也是屈指可数。

当然，随着科技的发展，我们已经有了很多的传统习惯正在被逐渐改变，比如扫地拖地，小编现在完全可以交给扫地机器人来进行。

还是石头扫地机机器人，IT之家小编今天就写一写通过语音控制扫地机器人干活的一些攻略体验。

小编办公室有一台评测过的天猫精灵，卧室里还有一台小爱音箱，同时在用的还有小米手机9和iPhone手机。这四台完全不是一个生态圈的智能设备，可以同时控制一台石头扫机器人吗？

一、小爱同学语音控制

小编将小爱音箱，并且通过米家App绑定了石头扫地机器人，绑定至米家App之后，小编通过对小爱音箱发出“扫地”的指令，石头扫地机器人接收到小爱音箱的指令之后便会开始扫地工作，对小爱音箱说“暂停”，石头扫地机器人便会停止工作，在米家App的后台设置中，你还可以将其设置为“回到充电座充电”。

除了小爱音箱以外，在米家App中，你可以直接通过点击界面中的麦克风图标控制石头扫地机器人。座位小米手机用户，绑定扫地机器人之后，还可以通过手机自带的小爱同学语音控制石头扫地机器人。

二、方糖R（天猫精灵）语音控制

紧接着，小编打开了天猫精灵App，绑定上了这台已经绑定上米家服务的石头扫机器人，也就是说，现在这台石头扫机器人同时绑定在天猫精灵和小爱音箱两台设备上。

在天猫精灵的App内，可以看到支持石头科技目前所有的扫地机器人产品，选择石头扫机器人即可同步。

绑定之后，你可以对这方糖R（天猫精灵）直接说“扫地”，听到指令后石头扫地机器人便会工作。

小编通过小爱音箱语音控制石头扫地机器人工作之后，也可以通过方糖R（天猫精灵）控制石头扫地机器人停止工作，也就是说，现在的石头扫地机器人可以“跨生态”、同时接受两款智能音箱的指令。

换句话说，石头扫机器人支持多台设备同时控制，举一个最简单的例子，你在公司，你媳妇在家，你们两个都可以通过不同的智能音箱设备（小爱同学或天猫精灵）语音控制石头扫机器人。

三、苹果Siri语音控制

在早在去年，苹果iOS 12系统中增加了“捷径”功能，可以通过这项功能来让Siri完成一定的指令，相当于声控这些智能设备。

去年年底，米家iOS版App在最新的更新中增加了对于“捷径”的支持，用户也可以通过iPhone手机里的Siri声控这些智能设备。

绑定过程也是非常简单：

1.打开米家APP，点我的--设置--实验室功能--iOS捷径打开 2.打开米家App--智能TAB--我的编辑“扫地”或“充电”任务 3.添加到Siri--录制自定义语音指令即可

绑定成功之后，我们通过Siri，即可简单快捷语音控制石头扫机器人了。

总结：

为了方便大家理解，笔者这里制作了一个小视频供大家参考演示：

视频：

科技本质就是为人类服务，既然动动嘴皮就能解决的问题，为何要动手呢？你还有哪些可以语音操控扫地机器人的攻略，欢迎分享。