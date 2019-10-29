湖北运营商携手华为助力央视完成5G+4K军运会赛事直播

2019年10月18日至27日，第七届世界军人运动会在在中国武汉举行，来自全世界109个国家的运动员在武汉完成25个比赛项目的角逐，其中多个军事特色项目的角逐以及直播成为人们关注的焦点，如海军五项、跳伞、军事五项等。

此次军运会，湖北运营商携手华为助力央视对海军工程大学海军五项、武汉体育中心游泳馆等六大比赛场馆和媒体中心完成5G+4K/VR直播。

其中海军五项比赛是区别于奥运会的特色项目，包括障碍跑、救生游泳、航海技术、两栖越野、障碍接力等。观赏价值高，5G+4K直播通信网络保障难度也前所未有。

其中最难点两栖越野要在3公里的赛道上比赛，无法使用固定机位，央视首次在全路段采用5G回传+4K（50帧、HDR）直播的方式，将精彩比赛一刻不落的呈现给观众。比赛共23组（每组3人），每6分钟发枪一次，全程比赛需要9~15分钟，同时采用3路5G信号直播回传，每路机位拍摄采用40M码流，全路段保持60Mbps以上稳定上行带宽支撑直播工作。

首次以5G回传直播的军运会，同时支持3路4K（50帧、HDR）直播，每路机位按照40M码流输出，提供高质量4K画面

直播路线长，两栖越野2个半小时主机位拍摄5G回传，大范围移动机位、跨多基站切换，不间断回传

地物地貌复杂，赛事地处武汉黄陂山区、大面积湖区环绕、地势高低不平，建筑物遮挡严重

保障时间长，整个赛事持续10天，海军五项赛事持续4天

经过赛前对5G网络进行多轮测试和优化，5G项目组最终圆满完成了对赛事4K直播的保障，央视通过CCTV-5、4K频道，将多路直播信号通过湖北联通、湖北移动5G网络完成对全球直播，整个直播过程5G信号稳定、直播画面流畅。尤其是两栖越野两个半小时的直播时间里有超过60%的时间采用的是5G移动机位的直播信号。

直播信号监控：5G信号长时间持续保持稳定状态

直播画面：连续、流畅、稳定

5G+VR赛事直播带来沉浸式观感

此外，湖北联通携手华为助力央视完成对击剑馆、游泳馆等另外6个场馆进行5G+4K/VR直播，4K直播内容通过5G网络实时回传至军运会IBC进行实时直播。各大场馆5G赛事直播全程无花屏、卡顿。

赛事直播结束后，获得央视高度认可，央视军运会海军五项赛事5G直播负责人孙浩评价“军运会海军五项央视5G+4K直播是有史以来对5G要求最严格、拍摄场景最复杂、持续直播时间最长的5G+4K直播，本次直播的成功坚定了央视未来在更多的场景中使用5G+4K直播的信心。”